"Voten por mi hermanos colombianos": Epa Colombia dijo que aspirará al Senado

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', se pronunció frente al tema este domingo a través de sus redes sociales, en donde le informó tanto a sus seguidores, y público en general, que quiere hacer campaña como senadora de la República.

"No quiero más injusticias contra los pobres, tengo que llegar al Senado, yo voy a llegar al Senado si tu me sigues apoyando. Voten por mi hermanos colombianos", indicó la influencer.

Asimismo, Daneidy contó la noticia de que fue condecorada por la Comisión de Derechos Humanos por su apoyo a las mujeres vulnerables con el título de 'cónsul de paz mundial' debido a que durante la pandemia, ayudó a muchas familias vulnerables a darles una oportunidad por medio de su empresa de keratinas.

"Yo fui condecorada en la Comisión de Derechos Internacionales y me siento muy feliz porque esta semana o la otra me condecoran. Amiga, me ponen una medalla, me dan un cartón y con eso me defiendo. Amiga, iré a la calle a defenderme", reiteró Epa Colombia.

Daneidy Barrera Rojas está involucrada en un proceso penal, posible condena a más de cinco años de prisión y una multa de 472 millones de pesos, emitida por el Tribunal Supremo de Bogotá, por los delitos de perturbación en transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Por el momento, no ha sido judicializada.

Frente a esta situación, la bogotana ha tenido que cambiar sus planes. Hoy día, está enfocada en su empresa y en la venta de sus productos para así pagar la deuda que tiene con el estado. "Es mucho dinero el que me toca pagar, yo antier pagué la nomina de mis empleados, a primera hora y era festivo, ellos tienen que comer, tienen que pagar su arriendo", expresó Epa Colombia.