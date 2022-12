Youtuber creó un Lamborghini de cartón y lo vendió para donar el dinero a un hospital para niños

Un youtuber identificado como David Jones se hizo viral luego de crear un increíble Lamborghini de cartón y posteriormente venderlo, para donar el dinero al centro de salud Starship Children's Hospital, en Auckland, Nueva Zelanda, según informaron medios locales.

El joven influencer documentó paso a paso como fue haciendo el 'Cartonghini', nombre que le puso debido a que era un Lamborghini pero de cartón. Lo creó porque quería tener la oportunidad de subirse a uno, pero como no tenía los recursos económicos para comprarlo, y nadie le alquiló uno, decidió crearlo.

Publicidad

Luego de haber estudiado bastante acerca de este automóvil, compró el cartón y los utensilios necesarios para hacer su sueño realidad.

Después de tanto esfuerzo y dedicación logró culminar el dichoso vehículo, el cual mide 1.65 metros de ancho y 3,78 metros de largo. Pero el carro no solo se puede admirar, pues el creativo joven logró hacerlo funcionar.

Tras disfrutar de su 'Cartonghini' por varios días decidió ponerlo en venta y, aunque pesó que iba a recibir por mucho 50 dólares, en la subasta donde lo exhibió le pararon más de 10.000 dólares.

Al recibir la gran cantidad de dinero decidió donarlo al Starship Children's Hospital donde hace años lo habían tratado contra el cáncer, para que más niños con esta enfermedad puedan ser ayudados.

Publicidad

"Fueron personas geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica" dijo el joven.