Ser infiel ya no es una tarea tan sencilla para los hombres. La tecnología y hasta la psicología ponen en manos de las mujeres las señales más comunes que podría enviar un hombre infiel y que acaba de tener un encuentro íntimo con otra mujer.



Aunque no siempre son exactas, estas señales, publicadas por el portal Soy Carmin, podrían delatar a un hombre que ha caído en la infidelidad.



¿Cómo reconocer a un hombre que acaba de ser infiel?



- Llega recién bañado a casa: esta señal podría ser inequívoca para un casado, pero en caso de una pareja de novios que no viven juntos quizás no aplique. El hombre que acaba de sostener relaciones con otra mujer podría llegar duchado por la noche a casa y no solo tomar una ducha en la mañana como normalmente lo haría.



-Tiene mucho sueño: aunque no es un indicador fiable, si tu hombre llega a casa extremedamente cansado y notas que no es por carga laboral excesiva puede tratarse de que estuvo con otra en la cama y quedó agotado.



-No tiene ganas de tener sexo contigo: el hombre infiel que viene cansado de una faena sexual, horas o minutos antes, muy seguramente no querrá saber nada de encuentros íntimos hasta el día siguiente. Incluso, si la relación está mal podría querer intimidad contigo solo esporádicamente.



-Empieza a ser más detallista: si llega con regalos inesperados, especialmente si nunca lo hace, podría estar preso de la culpa por haber cometido una infidelidad. También presta atención si te mira fijamente o te da besos simples.



-Cambios bruscos de humor: el temperamento de un hombre infiel puede cambiar. Presta atención si es muy tierno contigo y después se muestra enojado, esto podría ser un indicador de que estuvo con otra.



-Está mucho más feliz que de costumbre: si no hay una razón aparente y tu hombre se muestra muy feliz, pensativo, habla solo y hasta canta o baila, pues ¡ten cuidado! Podría ser indicador de que otra lo trae muy contento.



La confianza en pareja es fundamental para este tipo de casos, según los psicólogos. Si sospechas de infidelidad es mejor enfrentar la situación y hablar abiertamente con tu pareja para disipar las dudas y tomar decisiones por el bien de ambos.