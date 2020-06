Un hombre en la India acudió al hospital por un fuerte dolor abdominal. Según él, había ingerido unos auriculares.

Ante el testimonio y las quejas por el dolor, los doctores decidieron operarlo. Sin embargo, no lograron encontrarle nada.

"Vino a nosotros después de cinco días, (y) a pesar de defecar varias veces, el cable no salió. Luego realizamos una endoscopia, pero aun así no pudimos encontrar nada. Como el paciente se quejó de dolor intenso, decidimos realizar una cirugía y descubrimos que no había nada en su intestino", indicó el cirujano a CNN.

Después, tras practicarle una radiografía encontraron que tenía 60 centímetros del cable de un cargador en la vejiga, el cual introdujo por la uretra.

"Si él hubiera sido honesto, nos habría ahorrado el problema y podríamos haberlo tratado antes", aseguró el especialista.

Según el médico, este tipo de prácticas las suelen hacer para recibir placer sexual.

"He leído que la gente solía obtener gratificación sexual insertando instrumentos a través del pene. Este es uno de esos casos, y el psiquiatra puede ayudarlo más allá de este punto", concluyó.