La llamaron de famoso programa de TV para darle millonario premio y lo rechazó

En España un curioso caso se hizo viral y ocurrió en televisión en vivo. Se trata del programa 'El Hormiguero' de Antena 3 quien llamó a una mujer para hacerla participar en un millonario concurso.



Sin embargo, la mujer contesta de forma espectiva y le dice que "nunca ve el programa porque no le gusta". Después de decir esto, la mujer colgó.



Posteriormente, los conductores del programa la llaman nuevamente para decirle que puede ganarse 6 mil euros y ella contesta "yo no necesito tanto dinero".



El público no salía de su asombro y el video se hizo viral rápidamente.









Debido a que la mujer rechazó ganarse el premio, la próxima semana el programa sorteará 9 mil euros.