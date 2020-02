A un hombre que esta surfeando en una playa de Carolina del Norte se le apareció un tiburón martillo.



Mientras estaba a la espera de una ola perfecta, el animal mostró partes de su aleta.



Un surfista aguarda por su ola al lado de un tiburón martillo y ni se da cuenta https://t.co/GPQih1gWJa



"Por alguna razón, no estuve para nada nervioso, estaba muy emocionado de filmar el video", aseguró el camarógrafo pic.twitter.com/mWWgSSqDrb — RT en Español (@ActualidadRT) February 18, 2020





Pese a que estaba a menos de unos tres metros de él, medios locales aseguran que no se percató que el escualo estaba allí.



El hecho fue grabado por un camarógrafo que confesó no sentir miedo de ver el animal, pues sabía que podía haber uno. Además, dijo muy fresco que “este tipo de peces no sueles atacar si no se les molesta”.



Afortunadamente, no pasó nada y el hombre pudo surfear.