Ilusionistas colombianos logran Record Guinness y se unen en una nueva hazaña 'Imposible'

Colombia sigue brillando por su talento, y la magia escénica no se queda atrás en cuanto a triunfos y reconocimientos, pues dos grandes ilusionistas lograron recientemente dos

récords mundiales Guinness, llenando de orgullo y buena representación a su país.

Se trata de los ilusionistas Handlich y Harry quienes realizaron un desafío de resistencia e ilusionismo y rompieron un récord al permanecer suspendidos durante 5 horas y 11 minutos, a una altura de 9 metros.

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Los reconocimientos, avalado por Guinness World Records, corresponden a las categorías de mayor tiempo levitando en un espacio público y mayor altura levitando en un espacio público, las cuales se superaron frente al último récord registrado por los brasileños Henry y Klaus, quienes habían logrado 4 horas y 20 minutos, a una altura de 7 metros.



Ahora, luego de este gran logro Harry Magic y Handlich llegan a Colombia unidos en un mismo espectáculo en Bogotá. El encuentro se titula 'Imposible' y plantea una puesta en escena que reúne grandes ilusiones, levitaciones, desapariciones y participación del público.



Las funciones están previstas para el 19 y 20 de noviembre de 2026 en el Teatro Crisanto Luque de la Universidad ECCI.

Más allá de los efectos, la propuesta permite acercarse a dos formas de entender el ilusionismo: una vinculada con el desarrollo técnico de grandes aparatos escénicos y otra que incorpora la narración y la conexión emocional con los espectadores.

¿Qué tendrá el espectáculo ‘Imposible’?

La propuesta incluye grandes ilusiones, apariciones, desapariciones, levitaciones y efectos visuales. También contempla momentos de interacción con los asistentes, como parte de una puesta en escena diseñada para acercar al público a los distintos números.

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El espectáculo está dirigido a públicos familiares y a quienes se interesan por la magia escénica. Su concepto gira alrededor de situaciones que parecen desafiar la lógica y la percepción, mediante recursos técnicos y narrativos.

La unión de Harry Magic y Handlich en Imposible reúne esas aproximaciones en una misma puesta en escena. El espectáculo contempla números de gran formato, efectos visuales, levitaciones y otros momentos en los que el público participará.

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Aunque ambos trabajan dentro del ilusionismo, sus propuestas permiten abordar la disciplina desde distintos componentes: la preparación técnica de los efectos, el manejo del espacio escénico y la construcción de una historia que mantenga la atención del público.

El encuentro también refleja la diversidad de recursos que utiliza la magia contemporánea para presentar situaciones que parecen contradecir las leyes físicas, aunque su realización dependa de técnicas, mecanismos y una ejecución cuidadosamente preparada.

Las funciones de Imposible se realizarán en Bogotá durante noviembre. Estos son los datos anunciados para quienes quieran consultar la programación:



Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2026.

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Teatro Crisanto Luque, Universidad ECCI, Bogotá.

Con estas dos presentaciones, Harry Magic y Handlich llevarán al escenario una propuesta conjunta que reúne distintas técnicas del ilusionismo y apuesta por convertir lo aparentemente imposible en el centro de la experiencia teatral.