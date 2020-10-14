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Judiciales

Información y noticias judiciales en Colombia

  • Alejandro Grajales Alzate, joven silletero de 15 años, fue encontrado sin vida en una zona boscosa del corregimiento de Santa Elena. Las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento.
    Judiciales

    Encuentran sin vida a Alejandro Grajales, joven silletero que era buscado en Santa Elena

  • Caso Camila Potosí: Fiscalía revela cómo murió Alahía
    Judiciales

    Caso Camila Potosí: Fiscalía revela cómo murió Alahía y suma delito contra los capturados

    Pareja atacada en Fusagasugá presumía fajos de billetes y veneraba la Santa Muerte
    Judiciales

    Pareja atacada en Fusagasugá presumía fajos de billetes y devoción a la Santa Muerte

    Fotografía en blanco y negro de Angie Paola Jiménez, joven de cabello largo oscuro con gafas
    Judiciales

    Ella era Angie Paola Jiménez, la joven hallada sin vida en Antioquia; tenía signos de tortura

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Captura de video que muestra a varias personas huyendo por una calle en Bogotá y una imagen de Juan Pablo Vargas
Judiciales

Giro en el caso del conductor de plataforma que murió en Bogotá; hubo más implicados

Fachada de la unidad residencial Oasis de los Bernal en Medellín tras el accidente en el parqueadero.
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Cayó al vacío en su camioneta: identidad de la mujer, hipótesis y video clave del accidente

Fotografía en blanco y negro de Laura Valentina Lozano sonriendo al aire libre
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Revelan chats de Laura Valentina Lozano antes de ser hallada sin vida; “Llamó a la Policía”

Caso María Camila Potosí Fiscalía revela cómo Yulieth la retuvo antes del ataque
Judiciales

La historia que "montó" Yulieth para retener a Camila mientras llegaban los hombres

Fotografía en blanco y negro de Valentina Lozano sonriendo mientras sostiene a un perro pequeño
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Encuentran pruebas en caso de Valentina Lozano; claves telefónicas, chat y un testimonio

Collage que muestra a Yulieth Angulo y a Camila Potosí
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Inesperados detalles de relación entre Camila Potosí y agresora Yulieth Angulo: Cayó mal

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Caso María Camila Potosí: la mentira que Yulieth habría dicho para convencer a sus cómplices
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Caso Camila Potosí: la mentira con la que Yulieth convenció a sus cómplices de ayudarla

Caso María Camila Potosí: fiscal llamó la atención a capturados
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Fuerte regaño del fiscal a capturados por burlarse en plena audiencia de María Camila Potosí

Caso María Camila Potosí: Fiscalía revela chats que mostrarían cómo planearon el ataque
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Chats revelan macabro plan en el caso de Camila Potosí: "De un solo golpe no se muere"

Rescate de dos colombianas víctimas de una red de trata de personas en Ciudad de México tras operativo policial
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El descuido que permitió el rescate de dos colombianas de una red de trata en México

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Imagen muestra los pies de un bebé en blanco y negro y a María Camila Potosí
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Bebé de María Camila Potosí sí nació viva y alcanzó a respirar; se supo en audiencia

Fotografía en blanco y negro de María Camila Potosí haciéndose una selfie, superpuesta sobre una toma de cámara de seguridad de Yulieth y la joven de 22 años
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Reconstruyen las últimas 6 horas de María Camila Potosí antes de que le sacaran el bebé

Cinco personas capturadas con rostros difuminados junto a un agente de la Policía Nacional junto a la foto de María Camila Potosí
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Duro revés judicial para los cinco implicados en la muerte de María Camila Potosí

Fotografía de Yulieth Angulo y la imagen de ella con María Camila Potosí
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Sale a la luz llamada de Yulieth Angulo tras ser vinculada al caso de María Camila Potosí

Fotografía en blanco y negro de María Camila Potosí superpuesta sobre un fondo azul donde una mano
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La cifra que Yulieth prometió pagar por el caso de María Camila Potosí y su bebé