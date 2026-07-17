Charlie Zaa en la mira de la Fiscalía: Ocupa sus bienes por presuntos nexos con las AUC

La Fiscalía General de la Nación confirmó la ocupación de cuatro bienes relacionados con el famoso cantante Charlie Zaa, cuyo nombre original es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, y quien se encuentra en la lupa de la autoridades que adelantan una investigación que busca establecer si parte de su patrimonio fue adquirido, presuntamente, con recursos vinculados al extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La medida fue ordenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que acogió la solicitud presentada por el ente investigador e impuso medidas cautelares sobre los inmuebles, cuyo valor supera los 45.467 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, los activos corresponden a un centro comercial, dos discotecas y un hotel, ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima), a nombre del artista. Las diligencias de ocupación fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes efectuaron el registro de las propiedades. Posteriormente, estos bienes serán puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.



La decisión hace parte de un proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre los inmuebles, adquiridos hace cerca de dos décadas y que, según la investigación, harían parte de un entramado patrimonial relacionado con recursos del paramilitarismo.



Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que los bienes tendrían relación con el extinto Bloque Tolima de las AUC, organización en la que habría tenido un papel relevante Diego José Martínez Goyeneche, alias "Daniel" o "Potecrema". El ente acusador sostiene que el entonces cabecilla paramilitar habría recurrido a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Para sustentar esa hipótesis, la Fiscalía aseguró que adelantó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras diligencias, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos e identificar un presunto entramado ilegal.

El expediente que menciona a Charlie Zaa

El nombre del artista apareció dentro de un proceso adelantado por la jurisdicción de Justicia y Paz, creada para investigar hechos relacionados con la desmovilización de grupos paramilitares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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A partir de esos señalamientos, esa jurisdicción solicitó a la Fiscalía investigar la posible relación del cantante con las AUC. Dentro del proceso también fueron incorporadas declaraciones entregadas en 2024 por dos exintegrantes de grupos paramilitares, quienes aseguraron ante Justicia y Paz que Charlie Zaa habría visitado en prisión a alias "Daniel" para, presuntamente, entregarle cuentas sobre algunos negocios.

Estas afirmaciones hacen parte del expediente y continúan siendo materia de investigación judicial.

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Hasta el momento, Charlie Zaa ha rechazado cualquier vínculo con organizaciones paramilitares y ha sostenido públicamente que su patrimonio proviene exclusivamente de su carrera artística y de inversiones realizadas con recursos de origen legal.

El cantante también ha explicado que el lote donde fue construido uno de los bienes investigados fue adquirido por su padre, Luis Humberto Sánchez, con dinero proveniente de las regalías obtenidas durante su trayectoria musical y de los pagos realizados por la empresa discográfica Sonolux.

La Fiscalía indicó que la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz corresponde a una medida cautelar de primera instancia, por lo que aún pueden presentarse los recursos previstos en la ley. Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso para determinar el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los inmuebles y establecer si existe alguna relación con el patrimonio del extinto Bloque Tolima de las AUC.

Será la justicia la que, una vez concluya el proceso, defina el destino definitivo de los bienes y las conclusiones sobre la investigación que involucra al reconocido cantante colombiano.