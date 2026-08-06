Isabella Ladera muestra su figura tras el embarazo y envió un contundente mensaje

Isabella Ladera volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que mostró cómo luce su cuerpo tres semanas después del nacimiento de su hijo, Koa.

A través de sus plataformas digitales, la creadora de contenido enseñó su figura y habló abiertamente sobre los cambios físicos que ha experimentado en el posparto, con el propósito de mostrar una realidad alejada de los estándares de perfección que suelen difundirse en redes sociales.

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Cabe recordar que, durante los últimos años, Ladera ha sido objeto de críticas por su apariencia física. Por ello, decidió documentar esta etapa para visibilizar el proceso de recuperación que viven muchas mujeres después del embarazo.



¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su nueva apariencia?

En el video, Isabella Ladera mostró su abdomen y explicó que aún presenta cambios propios del posparto, como flacidez y retención de líquidos. Además, señaló que grabó el contenido hacia las 10:30 de la noche, momento en el que la inflamación suele ser más evidente debido al cansancio acumulado durante el día.

"Mi barriga quedó así... tengo esta flacidez acá... tengo estos cauchos acá", expresó mientras enseñaba su cuerpo frente a la cámara. La influencer también recordó el esfuerzo físico que implica un embarazo y pidió valorar el proceso de recuperación.

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"Acabamos de dar vida, ¿okay? Acabamos de hacer un cuerpito humano desde scratch, o sea, desde muy chiquitito. Y eso tiene mucho más mérito que el cuerpo que te estés gastando ahora mismo", afirmó.

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Asimismo, comentó que todavía experimenta otros cambios propios del posparto, como la resequedad en los labios, situación que atribuyó al proceso de lactancia.

¿Qué más dijo Isabella Ladera sobre su físico?

Con esta publicación, Isabella Ladera aseguró que busca dar visibilidad a las diferentes experiencias que viven las mujeres después de dar a luz y recordar que no todas recuperan su figura al mismo ritmo.

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"Yo también te voy a mostrar otra realidad, porque no digo que no hayan mujeres que queden perfectas apenas den a luz... pero también está el otro caso, que no se le da suficiente visibilidad", manifestó.

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La creadora de contenido también invitó a sus seguidoras a ser pacientes con su cuerpo durante esta etapa. "Hónrate, hermana, ámate y deja de darte tanto coñazo", expresó.

Finalmente, aclaró que aceptar los cambios físicos no significa renunciar al cuidado personal, sino respetar los tiempos de recuperación. "No me odio, no me siento mal, simplemente estoy abrazando el proceso... pronto van a ver cuadritos, pero abrazando el proceso", concluyó.