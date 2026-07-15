La decisión de Isabella Ladera con la placenta de su hijo sorprende a sus seguidores

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir detalles íntimos y poco convencionales sobre el nacimiento de su segundo hijo, Koa.

El bebé, fruto de su relación con el deportista peruano Hugo García, nació el pasado 11 de julio de 2026 en un entorno que la creadora de contenido describió como transformador y profundamente espiritual.

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A través de sus plataformas digitales, Isabella documentó gran parte del proceso y reveló que optó por un parto en agua, realizado en un ambiente íntimo y alejado de los protocolos hospitalarios tradicionales.



"26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa", escribió la influencer al recordar la experiencia. Para ella, el nacimiento de su hijo representó una profunda lección de vida. En otra de sus publicaciones reflexionó sobre la capacidad del cuerpo femenino.

"Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida", reflexiona la venezolana en una publicación en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Isabella Ladera sobre la placenta de su hijo Koa?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue el destino que le dará a la placenta. Tras el nacimiento de Koa, Isabella abrió una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para responder inquietudes sobre su recuperación y el posparto.

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Al ser consultada sobre qué haría con la placenta, la venezolana respondió "Me la voy a tomar en pastillas/batidos", afirmó. La práctica, conocida como placentofagia, consiste en consumir la placenta después del parto, generalmente encapsulada o incorporada en batidos.

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Aunque algunas personas aseguran que aporta beneficios durante la recuperación posparto, distintas organizaciones médicas han señalado que no existe evidencia científica concluyente que respalde esos efectos y advierten sobre posibles riesgos asociados a su consumo.

En las fotografías también aparece Hugo García, quien la acompañó durante todo el trabajo de parto. La influencer destacó el apoyo que recibió de su pareja y de sus seres queridos durante las más de 26 horas que duró el nacimiento de Koa y también resaltó el apoyó de sus seguidores en este proceso.

Isabella Ladera confirma que hará con la placenta de KOA Foto: imagen tomada de redes sociales