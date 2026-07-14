¿Jessi Uribe y Paola Jara terminaron? El cantante rompe el silencio con contundente reacción

La pareja de cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, luego de que cobraran fuerza los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial. Las especulaciones surgieron debido a la disminución de las publicaciones que ambos compartían juntos en sus perfiles.

Ante la creciente ola de comentarios, Jessi Uribe decidió romper el silencio y aclarar de manera contundente el estado actual de su relación.

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La inquietud entre sus seguidores comenzó cuando notaron que la pareja había reducido significativamente la frecuencia de las fotografías y videos compartidos en Instagram.



Durante una dinámica con sus seguidores, un usuario le preguntó directamente al santandereano, "¿Y Pao? ¿Por qué no subes nada con ella? ¿Es verdad que se han separado? Ya no eres expresivo con ella", mencionó el usuario en la dinámica.

¿Cuál fue el mensaje de Jessi Uribe tras los rumores de separación?

Sin rodeos, el cantante desmintió cualquier versión sobre una ruptura y calificó de "cansona" la insistencia de algunos usuarios con ese tema. "Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. (...) Primero que todo, no estamos separados y estamos muy felices, gloria a Dios, muy bien. Anulen", expresó el artista.

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Jessi Uribe explicó que la decisión de publicar menos contenido junto a Paola Jara es completamente deliberada y responde al deseo de proteger su vida privada frente a las constantes críticas en redes sociales.

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Según el intérprete, cualquier decisión que toman genera comentarios entre los usuarios."Tenemos un álbum juntos, que por derecha hay que subir contenido juntos, y hablan y nos dicen 'cansones'. (...) No subimos nada en una semana y ya estamos separados", comentó.

Incluso, en tono de broma, aseguró que siempre ha sido él quien más comparte momentos de su vida personal, mientras que su esposa suele ser mucho más reservada."Realmente Pao nunca subía cosas conmigo, el que subía cosas era yo. Yo era el intenso, el cansón; ella no sube muchas cosas conmigo", reveló.

Cabe recordar que la pareja atraviesa una etapa muy especial tras el nacimiento de Emilia, su primera hija en común, el pasado 19 de noviembre. Desde entonces, ambos han optado por mantener la privacidad de la menor y evitar mostrar su rostro en redes sociales para protegerla de la exposición pública y de los comentarios de los usuarios.