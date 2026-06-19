VIDEO: Inesperado cara a cara de Jessi Uribe y Paola Jara con Yina Calderón en México

Recientemente, Yina Calderón, quien se desempeña como panelista y presentadora invitada en programas de gran audiencia en México y Estados Unidos, vivió un momento que dejó a sus seguidores y detractores con la boca abierta. El escenario fue el set de 'Hoy Día', de la cadena Telemundo, donde la empresaria coincidió nada menos que con Paola Jara y Jessi Uribe.

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Seguramente recordarás que Yina no siempre tuvo las mejores palabras para la pareja. Durante años, utilizó sus redes sociales y su programa 'Escándalo TV' para cuestionar el inicio del romance entre los artistas.



Sin embargo, lo que pudo ser un campo de batalla se convirtió en una lección de madurez por parte de los cantantes, quienes demostraron por qué son figuras queridas y respetadas en la industria.



¿Cómo fue el encuentro entre Yina Calderón, Paola Jara y Jessi Uribe en el programa Hoy Día?

El momento fue calificado por muchos como "tenso" debido a los antecedentes mediáticos. Imagínate la situación: Yina, quien en 2024 y 2025 comparó a la pareja con polémicas internacionales como la de Christian Nodal y Ángela Aguilar, estaba ahora frente a ellos en su rol de presentadora.

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La propia influenciadora confesó que sus expectativas eran negativas; pensó que los artistas optarían por ignorarla o mostrarse distantes debido a que ella les había "dado palo" constantemente.

No obstante, Paola Jara y Jessi Uribe brillaron por su caballerosidad y educación. Según el relato de la propia Calderón, Paola la saludó con total amabilidad y Jessi, lejos de mostrar rencor, incluso se rió y la saludó cordialmente.

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La empresaria de fajas no tuvo más remedio que reconocer públicamente la excelente actitud de los esposos: “Los dos fueron muy amables, yo no voy a decir cosas que no son”. Este gesto de los cantantes no solo desarmó cualquier posible conflicto, sino que dejó claro que su enfoque está en su carrera y en mantener la armonía en espacios profesionales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su actitud frente a Paola Jara y Jessi Uribe?

Ante la oleada de comentarios en redes sociales, Yina salió al paso para aclarar su posición. Aseguró que, a pesar de sus opiniones personales del pasado, su rol actual le exige un comportamiento a la altura de las grandes producciones internacionales.

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“Yo soy supremamente profesional y no estoy de presentadora invitada para atacar a ningún invitado”, afirmó de manera tajante, subrayando que el respeto hacia quienes visitan el programa es fundamental para ella.

Aunque Calderón mantiene que en el pasado existieron "códigos" que ella consideró rotos, también enfatizó que ese capítulo de críticas constantes contra Jara y Uribe es un tema cerrado. La influenciadora valoró positivamente el trato recibido y destacó que se llevó una imagen muy diferente de los famosos tras compartir el espacio televisivo.

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