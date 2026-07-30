Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
BEBÉ DE CAMILA POTOSÍ
FECHAS PRUEBAS DEL SENA
UEFA VS FIFA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / ¡En shock! Así quedó Karol G tras la inesperada petición de una niña en pleno concierto

¡En shock! Así quedó Karol G tras la inesperada petición de una niña en pleno concierto

Durante su gira internacional en Canadá, la artista paisa protagonizó un momento espontáneo al ceder el micrófono a una seguidora que prefirió el repertorio de otra estrella.

Karol G habla con una niña en pleno concierto en Toronto durante un divertido momento viral
Karol G vivió un divertido momento viral en Toronto al preguntarle a una niña su canción favorita durante su concierto en el Rogers Centre
Foto montaje realizado por La Kalle; Imágenes tomadas de @karolg y capturas de pantalla Tik Tok @lacoronatv
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Karol G protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira durante su presentación en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá. Mientras recorría la pasarela para saludar a sus seguidores, la artista decidió detener el espectáculo al notar la presencia de una pequeña fan llamada Chloe, quien terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche gracias a una respuesta que nadie esperaba.

La cantante paisa interrumpió por unos instantes el ritmo del concierto para acercarse a la menor y conversar con ella frente a miles de asistentes. Con el propósito de escucharla con claridad, pidió detener la música y expresó de manera insistente: "Páralo, páralo, páralo, páralo, páralo, páralo, páralo", mientras el estadio permanecía atento a lo que ocurría sobre el escenario.

Puedes leer: Karol G recibirá estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood; se une a otras colombianas

¿Qué le pidió la niña a Karol G?

Después de preguntarle su nombre y saludarla frente a las cámaras, "La Bichota" quiso saber cuál era la canción favorita de Chloe. La artista esperaba escuchar alguno de los éxitos que interpreta durante su gira, pero la respuesta de la niña tomó por sorpresa tanto a la cantante como al público presente en el Rogers Stadium.

Te puede interesar:

Carín León encabeza las nominaciones de los Premios Juventud 2026, que se celebrarán por primera vez en España
Música

Carín León lidera las nominaciones a los Premios Juventud 2026; conoce la lista completa

La pequeña respondió que su tema preferido era "Dai Dai", una canción interpretada por Shakira. Lejos de mostrar incomodidad, Carolina Giraldo Navarro reaccionó con una sonrisa y compartió la respuesta con todo el estadio al decir: "Ella acaba de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira", comentario que provocó risas y una inmediata ovación entre los asistentes.

La espontaneidad del momento marcó un giro inesperado en el concierto. En lugar de cambiar de tema, la intérprete decidió darle protagonismo a Chloe e invitó a que demostrara su talento frente al público. La artista mantuvo un ambiente de complicidad durante toda la conversación y convirtió la respuesta de la menor en uno de los momentos más recordados de la presentación.

Puedes leer: Así fue el inolvidable regalo de Karol G a una pareja en el primer concierto del 'Tropitour'

Publicidad

¿Cómo reaccionó Karol G a la petición de la niña?

Tras escuchar la respuesta, Karol G decidió darle continuidad al momento con naturalidad y alentó a Chloe para que interpretara el tema que acababa de mencionar. La cantante expresó frente al público: "Ella se la sabe. Ella acaba de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira. ¿La quieres cantar? ¿Te la sabes?", invitación que fue aceptada de inmediato por la pequeña.

Te puede interesar:

La señal de Shakira que muchos interpretaron como una indirecta para Piqué en el Mundial
Farándula

El gesto que Shakira le habría hecho a Piqué en plena final del Mundial; hay prueba reina

Primer plano del exfutbolista Gerard Piqué mirando a la cámara con expresión seria
Farándula

La inesperada reacción de Piqué al ser preguntado por ‘show’ de Shakira en final del Mundial

Publicidad

Chloe comenzó a cantar mientras "La Bichota" la acompañaba desde la tarima con gestos de apoyo y una sonrisa permanente. La interpretación despertó una reacción positiva entre los asistentes, quienes respondieron con aplausos al finalizar la intervención de la menor. El encuentro terminó con un abrazo entre ambas, cerrando uno de los episodios más espontáneos de la noche.

La actitud de la cantante fue ampliamente comentada por quienes presenciaron el concierto y por los usuarios que posteriormente vieron el video en redes sociales. La forma en que manejó una situación inesperada recibió múltiples reacciones, especialmente por permitir que la niña disfrutara del escenario sin importar que hubiera elegido una canción de otra artista colombiana.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Karol G

Shakira

Video viral