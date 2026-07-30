¡En shock! Así quedó Karol G tras la inesperada petición de una niña en pleno concierto

Karol G protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira durante su presentación en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá. Mientras recorría la pasarela para saludar a sus seguidores, la artista decidió detener el espectáculo al notar la presencia de una pequeña fan llamada Chloe, quien terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche gracias a una respuesta que nadie esperaba.

La cantante paisa interrumpió por unos instantes el ritmo del concierto para acercarse a la menor y conversar con ella frente a miles de asistentes. Con el propósito de escucharla con claridad, pidió detener la música y expresó de manera insistente: "Páralo, páralo, páralo, páralo, páralo, páralo, páralo", mientras el estadio permanecía atento a lo que ocurría sobre el escenario.

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¿Qué le pidió la niña a Karol G?

Después de preguntarle su nombre y saludarla frente a las cámaras, "La Bichota" quiso saber cuál era la canción favorita de Chloe. La artista esperaba escuchar alguno de los éxitos que interpreta durante su gira, pero la respuesta de la niña tomó por sorpresa tanto a la cantante como al público presente en el Rogers Stadium.

La pequeña respondió que su tema preferido era "Dai Dai", una canción interpretada por Shakira. Lejos de mostrar incomodidad, Carolina Giraldo Navarro reaccionó con una sonrisa y compartió la respuesta con todo el estadio al decir: "Ella acaba de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira", comentario que provocó risas y una inmediata ovación entre los asistentes.

La espontaneidad del momento marcó un giro inesperado en el concierto. En lugar de cambiar de tema, la intérprete decidió darle protagonismo a Chloe e invitó a que demostrara su talento frente al público. La artista mantuvo un ambiente de complicidad durante toda la conversación y convirtió la respuesta de la menor en uno de los momentos más recordados de la presentación.

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¿Cómo reaccionó Karol G a la petición de la niña?

Tras escuchar la respuesta, Karol G decidió darle continuidad al momento con naturalidad y alentó a Chloe para que interpretara el tema que acababa de mencionar. La cantante expresó frente al público: "Ella se la sabe. Ella acaba de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira. ¿La quieres cantar? ¿Te la sabes?", invitación que fue aceptada de inmediato por la pequeña.

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Chloe comenzó a cantar mientras "La Bichota" la acompañaba desde la tarima con gestos de apoyo y una sonrisa permanente. La interpretación despertó una reacción positiva entre los asistentes, quienes respondieron con aplausos al finalizar la intervención de la menor. El encuentro terminó con un abrazo entre ambas, cerrando uno de los episodios más espontáneos de la noche.

La actitud de la cantante fue ampliamente comentada por quienes presenciaron el concierto y por los usuarios que posteriormente vieron el video en redes sociales. La forma en que manejó una situación inesperada recibió múltiples reacciones, especialmente por permitir que la niña disfrutara del escenario sin importar que hubiera elegido una canción de otra artista colombiana.