Encuentran a Alahia, la bebé de María Camila Potosí; esto se sabe del hallazgo

Las labores de búsqueda alrededor del caso de María Camila Potosí tuvieron un nuevo avance este 30 de julio, luego de que fuentes oficiales de la Policía confirmara el hallazgo del cuerpo de una menor que correspondería a Alahia, la bebé cuyo paradero era desconocido desde que se conoció el caso de la joven de veintiún años, quien tenía ocho meses de embarazo.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las diligencias correspondientes y señalaron que será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de realizar los análisis que permitan establecer oficialmente la identidad del cuerpo encontrado.

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El caso había generado una amplia atención en Colombia debido a la incertidumbre sobre el destino de la bebé y al despliegue de las autoridades para intentar ubicarla.

El hallazgo ocurrió en una zona boscosa

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa, lugar al que llegaron los investigadores tras recopilar diferentes elementos dentro de la investigación.

Según la información revelada por El País de Cali, las labores de búsqueda avanzaron gracias al análisis de videos captados por cámaras de seguridad y a la recolección de testimonios que permitieron orientar a los investigadores hacia ese punto específico.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado información adicional sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo ni sobre otros detalles relacionados con el procedimiento realizado en el lugar.

Lo que sí fue confirmado es que los análisis forenses serán determinantes para establecer oficialmente la identidad.

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Medicina Legal realizará los análisis

Aunque fuentes oficiales de la Policía confirmaron el hallazgo, el proceso aún requiere la verificación técnica por parte de Medicina Legal. Esta entidad será la encargada de practicar los estudios científicos correspondientes para confirmar oficialmente que el cuerpo encontrado pertenece a Alahia, la bebé de María Camila Potosí.

Este procedimiento hace parte del protocolo habitual en investigaciones de este tipo y permitirá emitir el informe oficial sobre la identidad.

Mientras se desarrollan estos análisis, las autoridades continúan adelantando otras actuaciones relacionadas con el caso.