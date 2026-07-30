Así fue el operativo que permitió la captura de cinco personas por la muerte de Camila Potosí

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a cinco personas presuntamente implicadas en la muerte de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

Las capturas se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos de Cali y Tuluá. En la capital del Valle del Cauca, los operativos se concentraron en los barrios Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena.

Puedes leer: Los objetos hallados en la captura de las cinco personas por muerte de Camila Potosí



Durante los procedimientos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que fueron incorporados a la cadena de custodia como material probatorio dentro de la investigación.



El operativo hace parte de la denominada Operación Rastrillo, que también incluyó jornadas de perifoneo, distribución de volantes y la difusión de una recompensa de hasta 200 millones de pesos para incentivar la colaboración ciudadana. Además, fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en la estación de Policía de Meléndez para coordinar las labores de búsqueda.

Cinco capturados por muerte de María Camila Potosí y desaparición de su bebé Foto: Redes sociales

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso de Camila Potosí?

Publicidad

Camila Potosí desapareció el 16 de julio en Cali. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado en una zona de ladera del corregimiento de La Buitrera, a la altura del kilómetro 3, cerca del río Meléndez.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los responsables habrían recorrido más de cinco kilómetros para abandonar el cuerpo, aparentemente con el propósito de dificultar el hallazgo de la víctima y la recolección de evidencia.

Publicidad

Puedes leer: Yulieth Angulo, sospechosa en muerte de Camila Potosí fue entregada por su propia familia

La principal hipótesis de la Fiscalía y la Policía apunta a que el crimen habría sido cometido por una estructura criminal con funciones definidas, y no por una sola persona.

Según esa línea investigativa, mientras algunos de los implicados habrían participado en la muerte de la joven, otros se encargaron de la extracción y desaparición de la bebé, quien iba a llamarse Alahia y cuyo nacimiento estaba previsto para el 10 de agosto.

Las autoridades siguen dos pistas clave que podrían dar con el paradero del bebé de Camila Potosí. Foto: imagen tomada de redes sociales

La familia de la víctima denunció que la bebé fue extraída del vientre de su madre. En ese contexto, las autoridades investigan si la menor pudo haber sido trasladada a otros municipios del Valle del Cauca con fines de trata o de comercialización ilegal.

Publicidad

Los cinco capturados serán presentados ante jueces de control de garantías, donde se definirán su situación jurídica y los cargos que les serán imputados. Las autoridades esperan que el avance del proceso permita establecer el paradero de la menor y esclarecer completamente el caso.

Mira también: Capturan 5 personas por muerte de María Camila Potosí y desaparición de su bebé