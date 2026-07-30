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Así fue el operativo que permitió la captura de cinco personas por la muerte de Camila Potosí

Las autoridades en Cali continúan la búsqueda del bebé de la joven de 21 años, tras la captura de cinco personas que estarían relacionadas con el caso.

Fotografía en funeral de Camila Potosí un recuadro de agentes de la Policía Nacional durante un operativo
La Policía ejecutó el operativo de captura contra cinco personas señaladas por su presunta vinculación en la muerte de Camila Potosí.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a cinco personas presuntamente implicadas en la muerte de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

Las capturas se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos de Cali y Tuluá. En la capital del Valle del Cauca, los operativos se concentraron en los barrios Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena.

Puedes leer: Los objetos hallados en la captura de las cinco personas por muerte de Camila Potosí

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que fueron incorporados a la cadena de custodia como material probatorio dentro de la investigación.

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El operativo hace parte de la denominada Operación Rastrillo, que también incluyó jornadas de perifoneo, distribución de volantes y la difusión de una recompensa de hasta 200 millones de pesos para incentivar la colaboración ciudadana. Además, fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en la estación de Policía de Meléndez para coordinar las labores de búsqueda.

Cinco capturados por muerte de María Camila Potosí y desaparición de su bebé
Cinco capturados por muerte de María Camila Potosí y desaparición de su bebé
Foto: Redes sociales

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso de Camila Potosí?

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Camila Potosí desapareció el 16 de julio en Cali. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado en una zona de ladera del corregimiento de La Buitrera, a la altura del kilómetro 3, cerca del río Meléndez.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los responsables habrían recorrido más de cinco kilómetros para abandonar el cuerpo, aparentemente con el propósito de dificultar el hallazgo de la víctima y la recolección de evidencia.

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La principal hipótesis de la Fiscalía y la Policía apunta a que el crimen habría sido cometido por una estructura criminal con funciones definidas, y no por una sola persona.

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Según esa línea investigativa, mientras algunos de los implicados habrían participado en la muerte de la joven, otros se encargaron de la extracción y desaparición de la bebé, quien iba a llamarse Alahia y cuyo nacimiento estaba previsto para el 10 de agosto.

Camila Potosí tomándose una foto frente al espejo en una habitación
Las autoridades siguen dos pistas clave que podrían dar con el paradero del bebé de Camila Potosí.
Foto: imagen tomada de redes sociales

La familia de la víctima denunció que la bebé fue extraída del vientre de su madre. En ese contexto, las autoridades investigan si la menor pudo haber sido trasladada a otros municipios del Valle del Cauca con fines de trata o de comercialización ilegal.

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Los cinco capturados serán presentados ante jueces de control de garantías, donde se definirán su situación jurídica y los cargos que les serán imputados. Las autoridades esperan que el avance del proceso permita establecer el paradero de la menor y esclarecer completamente el caso.

Mira también: Capturan 5 personas por muerte de María Camila Potosí y desaparición de su bebé

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