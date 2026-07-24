Sospechosa en muerte de Camila Potosí habría engañado con un falso embarazo a su pareja

La investigación por la muerte de Camila Potosí, la joven de 21 años hallada sin vida en Cali, sumó un testimonio que aporta nuevos elementos sobre el entorno de la principal sospechosa.

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Carlos Rincón, expareja de la mujer investigada, rompió el silencio y aseguró que él y su familia también habrían sido víctimas de un engaño relacionado con un supuesto embarazo.



Según el hombre, la mujer que hoy es investigada por las autoridades mantuvo durante varios meses la apariencia de estar embarazada.

¿Qué dijo Carlos Rincón sobre su expareja?

Rincón explicó que la relación sentimental entre ambos había terminado dos meses antes de los hechos. Sin embargo, aseguró que ella continuaba viviendo en la casa de su familia debido a que todos creían que estaba esperando un bebé.

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Durante sus declaraciones a los medios, el hombre afirmó: "Me engañó con un embarazo" Además, relató que tanto él como sus familiares estaban convencidos de la llegada de una hija, por lo que incluso organizaron una revelación de género.

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"Mi familia y yo estábamos muy ilusionados porque supuestamente íbamos a tener una bebé en casa", manifestó Rincón.

El hombre también aseguró que no era la primera vez que su expareja fingía un embarazo. "Quiero aclarar que mi expareja ya me había engañado en otra ocasión con un falso embarazo. En ese entonces me dijo que había perdido el bebé", declaró.

¿Qué otros detalles entregó Carlos Rincón sobre el caso de María Camila Potosí?

La situación cambió, según Rincón, cuando conocieron los detalles del caso de Camila Potosí, especialmente la información preliminar según la cual el bebé que esperaba la joven no estaba en su vientre cuando su cuerpo fue hallado.

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Ante esa situación y las sospechas que comenzaron a recaer sobre la mujer, la familia decidió contactar a las autoridades. De acuerdo con su versión, fueron ellos quienes dieron aviso a la Policía al enterarse de que la mujer era señalada dentro de la investigación.

El hombre insistió en que ni él ni su familia tienen relación con la desaparición y posterior muerte de Camila Potosí. Asimismo, denunció que, desde que el caso se hizo público, han recibido amenazas y viven con temor por posibles represalias.

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Mujer que transportó a María Camila Potosí en moto se contradice en su versión /Foto: redes sociales

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación continúa recopilando material probatorio para establecer la participación de cada una de las personas que tuvieron contacto con María Camila Potosí antes de su desaparición.

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si existe alguna relación entre el presunto falso embarazo de la principal sospechosa y el crimen. Asimismo, las autoridades buscan establecer el paradero del bebé que esperaba la joven.

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