Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¡LEY TE OBLIGARÍA A CAMBIAR EL CASCO!
ELLA LLEVO A CAMILA POTOSÍ
¿ERES BENEFICIARIO DE COLOMBIA MAYOR?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Sospechosa en muerte de Camila Potosí habría engañado con un falso embarazo a su pareja

Sospechosa en muerte de Camila Potosí habría engañado con un falso embarazo a su pareja

El hombre habló por primera vez sobre el caso y entregó su versión de la relación que mantenía con su pareja, principal sospechosa por la muerte de la joven de 21 años.

Montaje muestra a Camila Potosí y la principal sospechosa en una moto y en el circulo Carlos Rincón
Nuevos detalles de la investigación sugieren que la sospechosa en la muerte de Camila Potosí habría fingido un embarazo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle, imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

La investigación por la muerte de Camila Potosí, la joven de 21 años hallada sin vida en Cali, sumó un testimonio que aporta nuevos elementos sobre el entorno de la principal sospechosa.

Puedes leer: Revelan identidad de la motociclista que llevó a Camila Potosí; así fue como se conocieron

Carlos Rincón, expareja de la mujer investigada, rompió el silencio y aseguró que él y su familia también habrían sido víctimas de un engaño relacionado con un supuesto embarazo.

Te puede interesar

Montaje visual que muestra a la izquierda una motocicleta estacionada junto al andén de una calle y a la derecha un recuadro superpuesto con la fotografía de Camila Potosí
Judiciales

Giro en el caso de Camila Potosí: estas son las dos hipótesis que investigan las autoridades

Mujer en motocicleta junto a Camila Potosí, joven embarazada hallada muerta en Cali.
Judiciales

Último video de Camila Potosí, embarazada hallada muerta: mujer le prometió regalos

Según el hombre, la mujer que hoy es investigada por las autoridades mantuvo durante varios meses la apariencia de estar embarazada.

¿Qué dijo Carlos Rincón sobre su expareja?

Rincón explicó que la relación sentimental entre ambos había terminado dos meses antes de los hechos. Sin embargo, aseguró que ella continuaba viviendo en la casa de su familia debido a que todos creían que estaba esperando un bebé.

Publicidad

Durante sus declaraciones a los medios, el hombre afirmó: "Me engañó con un embarazo" Además, relató que tanto él como sus familiares estaban convencidos de la llegada de una hija, por lo que incluso organizaron una revelación de género.

Púedes leer: Destapan último mensaje de Camila Potosí antes de desaparecer y morir; estaba embarazada

Publicidad

"Mi familia y yo estábamos muy ilusionados porque supuestamente íbamos a tener una bebé en casa", manifestó Rincón.

Te puede interesar

Mujer embarazada murió en accidente de tránsito en Tunjuelito, Bogotá
Judiciales

Mujer embarazada murió tras accidente con volqueta en Bogotá; expulsó el bebé

Collage muestra a la izquierda un acercamiento a los pies de un recién nacido y a Camila Potosí
Judiciales

Mamá de Camila Potosí hace fuerte revelación que sacude el caso; el bebé no está

El hombre también aseguró que no era la primera vez que su expareja fingía un embarazo. "Quiero aclarar que mi expareja ya me había engañado en otra ocasión con un falso embarazo. En ese entonces me dijo que había perdido el bebé", declaró.

¿Qué otros detalles entregó Carlos Rincón sobre el caso de María Camila Potosí?

La situación cambió, según Rincón, cuando conocieron los detalles del caso de Camila Potosí, especialmente la información preliminar según la cual el bebé que esperaba la joven no estaba en su vientre cuando su cuerpo fue hallado.

Publicidad

Ante esa situación y las sospechas que comenzaron a recaer sobre la mujer, la familia decidió contactar a las autoridades. De acuerdo con su versión, fueron ellos quienes dieron aviso a la Policía al enterarse de que la mujer era señalada dentro de la investigación.

El hombre insistió en que ni él ni su familia tienen relación con la desaparición y posterior muerte de Camila Potosí. Asimismo, denunció que, desde que el caso se hizo público, han recibido amenazas y viven con temor por posibles represalias.

Publicidad

Mujer que transportó a María Camila Potosí en moto se contradice en su versión
Mujer que transportó a María Camila Potosí en moto se contradice en su versión
/Foto: redes sociales

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación continúa recopilando material probatorio para establecer la participación de cada una de las personas que tuvieron contacto con María Camila Potosí antes de su desaparición.

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si existe alguna relación entre el presunto falso embarazo de la principal sospechosa y el crimen. Asimismo, las autoridades buscan establecer el paradero del bebé que esperaba la joven.

Mira también: Revelan versión de la motociclista que transportó a Camila Potosí

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Maria Camila Potosí

Muerte de mujer

Cali