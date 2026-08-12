Romeo Santos rompe el silencio sobre la situación de su hijo: "He experimentado desafíos"

Romeo Santos sorprendió este martes 12 de agosto de 2026 al hablar públicamente de una experiencia familiar que durante años mantuvo lejos de los reflectores. El cantante, conocido por haber sido líder de Aventura, presentó la Fundación Los Santos, una organización sin fines de lucro enfocada en apoyar a niños con autismo y a sus familias.

La decisión de hacer pública esta parte de su vida está relacionada directamente con su experiencia como padre de un niño con autismo. Según explicó el artista, vivir de cerca esta realidad le permitió conocer los desafíos que enfrentan diariamente muchos padres y cuidadores, pero también las alegrías que hacen parte del proceso.

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“Esta fundación es profundamente personal para mí”, expresó Romeo Santos al explicar el origen de la organización. Con este proyecto, el cantante decidió darle una estructura formal a una misión que durante años permaneció alejada de la exposición pública.



El artista también habló de lo que significa para él acompañar a un niño con esta condición y de cómo esa experiencia terminó convirtiéndose en el punto de partida para una iniciativa pensada para otros hogares.

“Como padre de un niño con autismo, he experimentado de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días”, manifestó.

¿Qué hará Romeo Santos por otros niños con la misma condición que su hijo?

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A través de sus redes sociales, el cantante presentó oficialmente la organización y explicó que este anuncio marca una nueva etapa en un trabajo que anteriormente realizaba de manera privada. El mensaje dejó claro que la fundación nace desde una experiencia familiar y busca poner recursos y acompañamiento al alcance de más personas.

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“Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Presentamos la Fundación Los Santos, fundada por Romeo Santos con un propósito profundamente personal: ayudar a crear un futuro mejor para los niños y las familias que enfrentan las incertidumbres del autismo”, señaló el comunicado.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de cada 31 niños de ocho años en Estados Unidos fue identificado con trastorno del espectro autista (TEA), de acuerdo con los datos de 2022 publicados en abril de 2025. La cifra equivale al 3,2 % de esa población.

El reporte de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) también encontró que, entre los niños de cuatro años, la proporción fue de uno de cada 34 menores, equivalente al 2,9 %. Estos datos corresponden a 16 comunidades monitoreadas en Estados Unidos.

¿Qué hará la Fundación Los Santos de Romeo Santos?

La organización contempla diferentes acciones dirigidas a los niños, sus familias y las comunidades que los acompañan. Entre sus objetivos aparecen las subvenciones financieras, alianzas con otras entidades y programas relacionados con la educación y el desarrollo social.

Entre las prioridades establecidas para el inicio de sus operaciones están:



Centros de recursos para familias: espacios destinados a brindar orientación a los cuidadores.



espacios destinados a brindar orientación a los cuidadores. Programas educativos y de desarrollo social: iniciativas enfocadas en el aprendizaje y crecimiento de los niños.



iniciativas enfocadas en el aprendizaje y crecimiento de los niños. Colaboraciones comunitarias: proyectos junto a escuelas y organizaciones locales para favorecer la integración.



proyectos junto a escuelas y organizaciones locales para favorecer la integración. Acompañamiento integral: acciones dirigidas a reducir las brechas en el acceso a diagnósticos y terapias.

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La Fundación Los Santos también contempla encuentros privados con líderes y personas interesadas en esta causa. El objetivo es reunir aliados que puedan fortalecer las acciones planteadas y ampliar el alcance de sus programas.

El proyecto incluye además una contribución personal de Romeo Santos para respaldar los objetivos de la organización. De esta manera, la iniciativa combina su experiencia como padre con una estructura destinada a brindar apoyo a otros hogares.

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La nueva entidad concentrará sus esfuerzos en los niños y sus familias, con recursos que incluyen apoyo financiero, programas educativos, desarrollo social y alianzas comunitarias. También busca fortalecer el acceso a recursos para quienes necesitan orientación durante este proceso.

A través de esta nueva organización, Romeo Santos transforma una experiencia que durante años mantuvo en el ámbito familiar en una iniciativa formal, con programas y alianzas dirigidos a acompañar a otras familias.