El extraño fenómeno que dejó el terremoto en Chocó: "Parecía gelatina"

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó imágenes que siguen sorprendiendo a quienes las encuentran en redes sociales.

Una de las más llamativas fue grabada en una zona rural cercana a San José del Palmar, Chocó, donde el terreno comenzó a moverse de una manera poco habitual y parecía comportarse como si fuera una enorme masa de gelatina.

El video muestra el momento posterior al fuerte movimiento telúrico y permite observar cómo la superficie terrestre se ondula y presenta cambios visibles mientras varias personas permanecen cerca del lugar.



Aunque para quienes estaban allí la imagen resultó impactante, este comportamiento del terreno tiene una explicación geológica: se trata de la licuefacción del suelo, un fenómeno que puede presentarse bajo determinadas condiciones durante movimientos sísmicos fuertes.

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¿Qué fue lo que pasó con la tierra en Chocó?

La grabación fue realizada en un sector rural cercano a San José del Palmar, una zona ubicada en el departamento del Chocó que sintió con fuerza el terremoto.

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En las imágenes se observa cómo el terreno se mueve y se deforma después de las vibraciones provocadas por el sismo.

La superficie parece perder momentáneamente la firmeza que normalmente tiene, generando una apariencia que llamó especialmente la atención de quienes se encontraban en el lugar.

El fenómeno conocido como licuefacción ocurre cuando un suelo saturado de agua pierde temporalmente parte de su resistencia debido a las fuertes vibraciones. Bajo esas condiciones, el terreno puede comportarse de una manera parecida a un líquido.

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Por eso, en las imágenes la tierra puede dar la impresión de estar moviéndose como una gelatina. No se trata simplemente de que el suelo esté temblando: durante la licuefacción se modifica temporalmente la forma en que las partículas del terreno soportan las cargas.

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La escena registrada en Chocó permitió ver de manera muy clara ese comportamiento después del terremoto.

Habitantes reaccionaron con temor ante el fenómeno

Mientras el terreno comenzaba a presentar ese movimiento, las personas que estaban en el sector reaccionaron con evidente preocupación.

En medio de la grabación se escucha a una de las personas presentes decir: “Señor Jesucristo por Dios”, mientras otros habitantes también expresan su temor ante lo que estaban observando.

La escena muestra además a varias personas orando mientras intentan asimilar lo que estaba ocurriendo a pocos metros de ellas. El fuerte movimiento que había sacudido la zona minutos antes aumentó la preocupación de quienes presenciaron la deformación del terreno.

¿Qué es la licuefacción del suelo?

La licuefacción del suelo es un fenómeno geológico relacionado con la respuesta de determinados terrenos ante vibraciones fuertes.

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Cuando un suelo está saturado de agua y recibe una vibración intensa, como la generada por un terremoto, puede perder temporalmente resistencia y rigidez. En esas condiciones, el terreno puede comportarse de manera similar a un fluido durante un periodo determinado.

Ese cambio explica por qué en el video grabado en Chocó la superficie parece ondularse de una manera tan particular.

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La imagen resulta especialmente llamativa porque normalmente se espera que el suelo permanezca firme incluso durante un movimiento telúrico. Sin embargo, cuando se presentan las condiciones necesarias para que ocurra la licuefacción, la superficie puede mostrar deformaciones y movimientos visibles.

En el caso del video que circula después del terremoto del 10 de agosto, las imágenes captaron precisamente uno de esos comportamientos del terreno, lo que permitió observar de manera directa un fenómeno que muchas personas solamente habían visto explicado en videos o fotografías.