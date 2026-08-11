Supuesto profeta que predijo terremotos de Venezuela y Colombia apareció con nuevo “anuncio”

El ‘profeta’ Simón, el hombre de barba blanca y cabello largo que suele predicar en el centro de Medellín, reapareció en redes sociales después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y volvió a hablar sobre las advertencias que había realizado antes del movimiento telúrico.

En las últimas horas, varios videos del hombre comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, especialmente aquellos en los que asegura que había advertido sobre la llegada de un fuerte terremoto.

Su nombre volvió a tomar fuerza después del sismo y un creador de contenido decidió entrevistarlo para conocer qué tenía por decir ahora que sus declaraciones habían adquirido mayor atención.



El hombre se presenta como el ‘profeta’ Simón y, según los videos que circulan, sostiene que su cercanía con Dios le permitiría comprender acontecimientos que estarían próximos a ocurrir.



La conversación tomó un tono todavía más llamativo cuando el creador de contenido le preguntó por las personas que anteriormente se habían burlado o cuestionado sus palabras.

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El ‘profeta’ Simón volvió a hablar después del terremoto

Durante la entrevista, Simón aseguró que había recibido cuestionamientos antes del terremoto y afirmó que algunas personas no tomaron en serio sus advertencias.

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“Me insultaban, se burlaban, me gritaban de todo porque les estaba diciendo que se prepararan para lo que vino hoy y para lo que viene después, que es el terremoto que va a acabar, que va a destruir a gran parte de Colombia”, dijo el ‘profeta’ Simón.

Sus palabras hicieron que nuevamente fuera mencionado en redes sociales, donde usuarios retomaron los videos anteriores y los relacionaron con el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Simón también habló de otros países y lanzó una nueva serie de advertencias relacionadas con posibles movimientos telúricos. En medio de sus declaraciones mencionó a México, California, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Perú y Colombia.

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“Ustedes, ¿por qué no entienden que van a ser castigados como el pueblo venezolano? Ustedes no ven como Japón, como Filipinas, como Venezuela. México todavía no, pero para México viene un terremoto y para California, que va a... se llama la falla de San Andrés. Y para muchos países del mundo, como Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Perú, Colombia”, aseguró.

De esta manera, el hombre pasó de hablar sobre el terremoto que acababa de ocurrir en Colombia a mencionar otros lugares que, según su propio relato, también enfrentarían situaciones similares.

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La entrevista también dejó otra declaración que rápidamente llamó la atención. El ‘profeta’ aseguró que los próximos dos meses estarían marcados por acontecimientos que calificó como momentos de “mucha tragedia”.

En su discurso volvió a relacionar lo que, según él, ocurrirá con sus creencias religiosas y pidió a quienes lo escuchaban prepararse y acercarse a Jesucristo.

“Hermanos antioqueños, colombianos, mundo entero, prepárense porque vienen estos dos meses de mucha tragedia, donde muchos de ustedes van a ser y van a ser castigados porque viene tragedia, viene oscuridad, viene la luna de sangre, vienen los siete segundos de que habrá gravedad, no habrá, todo se levantará del piso”, manifestó.

Después agregó una recomendación dirigida a quienes siguen sus palabras:

“Hasta ustedes, hermanos, prepárense, busquen a Jesucristo, comiencen a orar con el Salmo 51, Salmo 91, el Espíritu Santo, porque ustedes están llamados a la salvación”, señaló.

Las declaraciones volvieron a generar conversación en redes sociales, especialmente porque fueron difundidas después del terremoto que afectó diferentes zonas del país.

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¿Realmente predijo el terremoto en Colombia?

La aparición de Simón generó interés porque algunos de los videos en los que hablaba sobre un posible terremoto fueron retomados después del movimiento telúrico del 10 de agosto.

Sin embargo, que una declaración anterior coincida con un acontecimiento posterior no permite confirmar por sí mismo que se haya tratado de una predicción científica del terremoto.

En el material conocido no existe evidencia científica que permita establecer que Simón haya podido anticipar de manera comprobable el momento, la magnitud o el lugar exacto del movimiento telúrico.

Sus afirmaciones corresponden a su propia interpretación y a sus creencias, mientras que los terremotos son fenómenos naturales que no pueden determinarse con precisión mediante este tipo de declaraciones.