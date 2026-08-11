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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Letra completa de la canción 'Yo era poesía' de Alejandro Sanz y Eden Muñoz, ¿de qué trata?

Letra completa de la canción 'Yo era poesía' de Alejandro Sanz y Eden Muñoz, ¿de qué trata?

Los artistas sorprenden al mundo con una colaboración que fusiona la lírica española y la esencia regional mexicana, inspirada en los clásicos de la literatura.

Alejandro Sanz y Eden Muñoz: Letra de "Yo era poesía" y fechas de su gira 2026.
Alejandro Sanz y Eden Muñoz: Letra de "Yo era poesía" y fechas de su gira 2026.
Foto: Redes de Alejandro Sanz
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Esta unión de Alejandro Sanz y Eden Muñoz no es una colaboración cualquiera; es un puente entre la tradición lírica de España y la fuerza de la música regional de México.

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El resultado se titula 'Yo era poesía', una canción que ya está dando de qué hablar por su profundidad y su sonoridad única.

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Letra completa de 'Yo era poesía' de Alejandro Sanz y Eden Muñoz

Yo soy la promesa
Que, si no se cumple, no se debe hacer
Tú eres la respuesta a las mil preguntas del porqué no fue
Tú eres ese día que comienza mal
Una historia que empezó por el final

Mal acostumbrada
Siempre a hacer las cosas que te dan la gana, yo soy todo o nada
Tú querías un libro, y yo, con dos palabras, ya me conformaba
Un maldito te quiero que jamás llegó
Una vida juntos que nunca se dio

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Hermosa tú, altivo yo
Hubieras avisado pa' jugar los dos
¿Y ahora qué vamos a hacer?
Fingir que no existimos, que nada pasó

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Tú eras huracán demostrando poder
Yo, el faro que aguantaba sin saber por qué
Tenías que estrellarte o abatirme, vida
Yo era poesía, y no sabías leer

Tu amor es precipicio, pero daba al mar
Tu océano frío, y yo no sabía nadar
Tú, confundiendo amor con simple compañía
Y te aguantaba todo porque te quería

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Hermosa tú, altivo yo
Hubieras avisado pa' jugar los dos
¿Y ahora qué vamos a hacer?
Fingir que no existimos, que nada pasó

Tú eras huracán demostrando poder
Yo, el faro que aguantaba sin saber por qué
Tenías que estrellarte o abatirme, vida
Yo era poesía, y no sabías leer

Tu amor es precipicio, pero daba al mar
Tu océano frío, y yo no sabía nadar
Tú confundiendo amor con simple compañía
Y te aguantaba todo porque te quería

Yo, el faro que aguantaba sin saber por qué
Tenías–
Porque no pudo ser
Pero daba al mar
Porque no pudo ser
Tú, confundiendo amor con simple compañía
Porque no pudo ser

Alejandro Sanz, Eden Muñoz - Yo Era Poesía (Video Oficial)

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¿De qué trata la canción "Yo era poesía" de Alejandro Sanz y Eden Muñoz?

Si buscas profundizar en el significado de este estreno, debes saber que tiene una base literaria muy fuerte. La canción funciona como un homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los poetas más icónicos de la lengua española.

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Puedes leer: La historia real de 'Solo para ti', la canción que Rafael Orozco dedicó al amor de su vida

En "Yo era poesía", los artistas proponen una reinterpretación moderna de las famosas Rimas de Bécquer. Seguramente recuerdas la clásica frase:

“¿Qué es poesía?… Poesía… eres tú”; pues bien, Sanz y Muñoz le dan un giro contemporáneo a este concepto para adaptarlo a los tiempos actuales y a su propio estilo musical.

La propuesta sonora es igual de interesante que su letra. Aunque mantiene la esencia poética que caracteriza a Alejandro Sanz, incorpora tintes del regional mexicano gracias al uso del acordeón, un instrumento que le da esa calidez y ritmo tan particular de la música de México. Es, en esencia, una fusión emotiva que respeta lo mejor de ambos mundos.

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Además de la canción, el lanzamiento vino acompañado de un videoclip oficial grabado en Madrid.

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Bajo la dirección de Gus Carballo, el audiovisual apuesta por un enfoque minimalista e integra recursos tecnológicos digitales, permitiendo que la interpretación de los artistas y el mensaje de la letra sean los verdaderos protagonistas de la pantalla.

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¿Cuándo es la gira de Alejandro Sanz en México y Centroamérica 2026?

Si después de escuchar este sencillo te mueres por ver a Alejandro Sanz en vivo, estás de suerte. El artista ya confirmó que, tras lograr llenos totales en su gira por España, cruzará el Atlántico para iniciar su recorrido por el continente americano en el mes de octubre de 2026.

Aquí tienes las fechas clave para que no te pierdas su paso por México y Centroamérica:

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  • Guadalajara, México: 3 de octubre de 2026 en el Coliseo GNP Seguros.
  • Ciudad de México: 10 de octubre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.
  • Monterrey, México: 17 de octubre de 2026 en el Estadio Borregos.
  • San José, Costa Rica: 7 de noviembre de 2026 en el Parque Viva.
  • Ciudad de Guatemala: 21 de noviembre de 2026 en la Explanada 5.

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