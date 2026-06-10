Qué significa Siir Siir: La letra y traducción del himno del Mundial que superó a Shakira

El panorama musical global tiene un nuevo líder indiscutible. La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya ha comenzado a hacer historia, no solo en la cancha, sino también en las plataformas digitales.

El lanzamiento de Siir Sii», el nuevo sencillo oficial del torneo interpretado por la estrella canadiense-marroquí Nora Fatehi, ha pulverizado todos los récords de audiencia imaginables en su debut mundialista.

Puedes leer: Hora de presentación de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026



Durante sus primeras 24 horas en YouTube, el videoclip oficial de Siir Siir registró la asombrosa cifra de 13 millones de reproducciones.

Este hito posiciona oficialmente a la canción como el himno de la FIFA más visto de la historia en su primer día de lanzamiento.

Para dimensionar la magnitud de este logro, es necesario compararlo con otros grandes lanzamientos musicales de este mismo torneo.

Publicidad

Puedes leer: Dai Dai de Shakira ya salió: letra, video y traducción de la canción del Mundial 2026

Publicidad

El esperado tema «Dai Dai», una colaboración de alto perfil entre la superestrella colombiana Shakira y el ícono del afrobeat Burna Boy, acumuló 8,2 millones de reproducciones en el mismo periodo de tiempo.

Aunque las cifras de Shakira reflejan un éxito masivo innegable, Nora Fatehi ha logrado superar esa marca por casi cinco millones de visitas adicionales, demostrando el poder de su convocatoria global y el ritmo contagioso de su nueva propuesta musical.

Siir Siir (Nora Fatehi) y traducción al Español: Himno Mundial 2026

Letra Completa y Traducción de Siir Siir

Estribillo (Nora Fatehi)

Original:

"Siir, siir, ya habibi, dance under the sun,

The world is watching, the game has begun.

Yalla bina, let the energy rise,

We catch the fire looking into your eyes."

Traducción:

"Camina, camina, mi amor, baila bajo el sol,

El mundo está mirando, el juego ha comenzado.

Vamos, deja que la energía suba,

Atrapamos el fuego mirando a tus ojos."

Verso (Vegedream)

Original:

"Allez, allez, champion, c'est notre moment,

Le monde entier chante ensemble, c'est grand.

Faites du bruit, levez les mains vers le ciel,

Ce soir la victoria sera éternelle."

Traducción:

"Vamos, vamos, campeón, es nuestro momento,

El mundo entero canta junto, es grande.

Hagan ruido, levanten las manos al cielo,

Esta noche la victoria será eterna