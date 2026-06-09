¡Colombia es campeona! La Tricolor Femenina conquistó la primera Liga de Naciones

Colombia volvió a celebrar en grande. La Selección Colombia Femenina derrotó 4-3 a Paraguay en Asunción y se coronó campeona de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, ratificando el gran momento que atraviesa el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

En un partido lleno de emociones disputado en el estadio Defensores del Chaco, las cafeteras lograron quedarse con una victoria que las dejó en lo más alto de la tabla de posiciones y les permitió levantar el trofeo continental.

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El triunfo fue el cierre perfecto para una campaña que terminó sin derrotas y con números que respaldan el rendimiento mostrado durante toda la competencia.

La Tricolor llegó a la última fecha dependiendo de sí misma. Ganar era suficiente para no mirar otros resultados y asegurar el título. Y eso fue exactamente lo que hizo. Frente a una selección paraguaya que también tenía objetivos importantes en juego, Colombia respondió con carácter y terminó imponiéndose en un vibrante compromiso que tuvo siete goles.

Con este resultado, las colombianas finalizaron el torneo con seis victorias y dos empates, una campaña invicta que las convirtió en las campeonas de la primera Liga de Naciones organizada por la Conmebol.

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HOY Selección Colombia femenina vs Paraguay EN VIVO /Foto: AFP

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Una campaña invicta que terminó con título

A lo largo del torneo, Colombia mostró regularidad, solidez y una capacidad importante para sumar puntos tanto en condición de local como de visitante.

El triunfo previo sobre Uruguay en Cali ya había dejado al equipo muy cerca de la consagración. En aquel encuentro, la anotación de Gisela Robledo resultó fundamental para mantener a la Tricolor en la cima de la clasificación.

Posteriormente llegó la última prueba en Asunción, donde las colombianas terminaron sellando una campaña que quedará en la historia del fútbol femenino sudamericano.

Además del título, la Selección ya tenía asegurado su cupo para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, objetivo que también formaba parte de esta competencia.

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Colombia y Argentina lograron los cupos directos al Mundial

Mientras Colombia derrotaba a Paraguay, Argentina también cumplía con su tarea al vencer a Ecuador como visitante.

Con esos resultados, ambas selecciones terminaron asegurando los cupos directos para la próxima cita orbital.

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Sin embargo, la gran celebración fue para la Tricolor, que terminó como líder absoluta de la clasificación gracias a una campaña impecable.

El equipo de Ángelo Marsiglia cerró el torneo sin conocer la derrota, sumó seis triunfos y dos empates, anotó puntos clave en los momentos decisivos y terminó levantando el trofeo de la primera Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

La Selección Colombia Femenina volvió a responder en la cancha y escribió una nueva página dorada para el fútbol nacional, esta vez con una consagración continental que llegó después de una emocionante victoria 4-3 sobre Paraguay.