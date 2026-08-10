¿Tu casa sufrió daños por el terremoto? Así accedes al subsidio de arriendo de emergencia

El reciente terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado a cientos de familias damnificadas debido al colapso total o parcial de sus viviendas en regiones como el Valle del Cauca, Risaralda y el Eje Cafetero.

Si tu hogar sufrió daños estructurales graves o fue declarado inhabitable por los organismos de socorro, debes saber que tienes derecho a un auxilio económico temporal. Te explicamos detalladamente cómo acceder al subsidio de arriendo por terremoto gestionado por el Gobierno Nacional.

El primer paso obligatorio: El Registro Único de Damnificados (RUD)

Para postularte a cualquier ayuda económica o de vivienda, el requisito indispensable es que tu núcleo familiar esté inscrito en el Registro Único de Damnificados (RUD). Este censo oficial no se realiza por internet; lo coordinan directamente las alcaldías locales y las oficinas de Gestión del Riesgo de cada municipio afectado (como Cali, Pereira o Manizales).

Si tu vivienda colapsó o está en riesgo:

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Espera la visita técnica de los Bomberos, la Defensa Civil o la Cruz Roja para que evalúen la infraestructura. Asegúrate de que te entreguen el acta de habitabilidad o el reporte de daños severos. Acude a los puntos físicos de atención o alcaldías menores habilitadas en tu ciudad para verificar que tus datos queden cargados correctamente en la plataforma del RUD de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Requisitos para recibir el subsidio de arriendo de emergencia

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El subsidio de arrendamiento temporal es un aporte monetario diseñado para que las familias afectadas puedan pagar un lugar seguro donde vivir mientras se soluciona su situación de vivienda definitiva. Los requisitos principales que debes cumplir son:

Haber sido censado y aparecer activo en la base de datos oficial del RUD .

. Que el reporte técnico demuestre el colapso total de la vivienda o una afectación estructural grave que impida habitarla de forma segura.

de la vivienda o una que impida habitarla de forma segura. Ser el propietario o el arrendatario registrado del inmueble afectado al momento en que ocurrió el sismo del 10 de agosto.



¿Cómo y dónde se solicita el desembolso?

Una vez que la UNGRD consolide los listados del RUD enviados por los alcaldes de las zonas de desastre, se habilitarán los canales oficiales de pago. El proceso se gestiona de la siguiente manera:



Consulta de beneficiarios: Deberás ingresar periódicamente al portal web oficial de la UNGRD en la sección específica de "Ayudas Económicas" para verificar tu número de cédula.

Deberás ingresar periódicamente al portal web oficial de la UNGRD en la sección específica de "Ayudas Económicas" para verificar tu número de cédula. Canales de pago: El dinero suele entregarse a través de redes de giros nacionales autorizadas (como Efecty, SuperGIROS o el Banco Agrario).

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No confíes en intermediarios ni entregues dinero a terceros; este trámite es 100% gratuito y coordinado exclusivamente por las autoridades locales. Infórmate únicamente por canales oficiales para evitar estafas en este momento de crisis.