Así fue la fría predicción de Mhoni Vidente sobre terremoto: "No nos vamos a salvar"

Mhoni Vidente vuelve a estar en el centro de la conversación después del fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

La astróloga había realizado semanas atrás varias predicciones relacionadas con una etapa de intensa actividad sísmica y ahora sus declaraciones comenzaron a ser recordadas en redes sociales.

El terremoto que ocurrió este lunes tuvo una magnitud de 7,4, según los reportes suministrados para el evento, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento se registró a las 7:34 de la mañana y fue sentido en diferentes regiones del país.

La coincidencia que llamó la atención de los seguidores de Mhoni Vidente está relacionada con el momento del año en el que hizo sus advertencias.

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En una publicación del 21 de julio, la astróloga habló de nuevos movimientos sísmicos y fenómenos naturales durante la temporada de Leo, periodo que se extiende hasta el 22 de agosto.

Esto ha hecho que sus seguidores vuelvan a revisar sus declaraciones y aseguren que “le atinó al mes”, aunque hay una precisión importante: sus palabras no señalaron previamente que el terremoto de este 10 de agosto ocurriría específicamente en Colombia ni que tendría una magnitud de 7,4.

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¿Qué había dicho Mhoni Vidente sobre los sismos?

En sus declaraciones de julio, Mhoni Vidente habló de una etapa marcada por diferentes fenómenos naturales. Entre ellos mencionó sismos, terremotos, actividad volcánica y otros eventos relacionados con el comportamiento de la naturaleza.

Una de sus frases tomó especial relevancia después del terremoto ocurrido este lunes:

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“Seguirá temblando más fuerte que nunca, seguirán los movimientos catastróficos en cuestiones de volcanes, seguirán esos huracanes que no te puedes imaginar más fuerte que nunca; el clima está cambiando, el mundo está cambiando”.

La declaración fue publicada el 21 de julio, cuando todavía faltaban varias semanas para terminar agosto. En ese momento, la predicción estaba planteada de manera general y no estaba dirigida exclusivamente al territorio colombiano.

Además, días antes, Mhoni había hablado de posibles movimientos sísmicos en América y había advertido sobre actividad telúrica. Sin embargo, aquella predicción concreta estaba relacionada con California y Tijuana para los días 19 o 20 de julio, por lo que no corresponde al terremoto ocurrido este lunes en Colombia.

El terremoto que sacudió a Colombia este 10 de agosto

Mientras las declaraciones de Mhoni Vidente comenzaron a circular nuevamente, Colombia enfrentó un fuerte movimiento sísmico durante la mañana.

El evento principal tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento fue percibido en diferentes zonas del territorio nacional y generó reportes de afectaciones en varias regiones.

Después del terremoto también se registraron nuevos movimientos.

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Entre ellos estuvo uno de magnitud 4,8 a las 8:18 de la mañana, nuevamente en San José del Palmar. Posteriormente se presentaron otros sismos de menor magnitud en municipios de Chocó y en otras zonas del país.

La actividad sísmica posterior hizo que las palabras de Mhoni Vidente adquirieran todavía más atención en redes sociales, especialmente entre quienes siguen sus pronósticos.

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¿Mhoni Vidente predijo el terremoto de Colombia?

La respuesta requiere una precisión. Mhoni Vidente sí habló de una etapa de fuerte actividad sísmica que comprendía agosto, pero no hay en la información revisada una predicción previa en la que indicara que el 10 de agosto de 2026 ocurriría un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.

Lo que sí está documentado es que, durante sus declaraciones de julio, mencionó que continuarían los movimientos sísmicos y otros fenómenos naturales. También ubicó parte de sus predicciones dentro de la temporada de Leo, que llega hasta el 22 de agosto.