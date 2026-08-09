Desoladora reacción de Karol Samantha tras traslado de Epa Colombia a otra cárcel

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, reaccionó al traslado de la influenciadora a una cárcel de Ibagué con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La publicación apareció después de que se conociera que Daneidy Barrera Rojas dejaría la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanecía desde agosto de 2025.

Puedes leer: Epa Colombia reaparece con radical cambio físico tras supuestos procedimientos estéticos



El cambio de lugar de reclusión se hizo efectivo durante la tarde del viernes 7 de agosto de 2026, justamente el día en que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia.

En medio de la noticia, Karol Samantha utilizó sus redes sociales para expresar cómo estaba viviendo ese momento junto a su familia. Su mensaje estuvo marcado por la preocupación y una petición de fortaleza ante lo ocurrido.

Publicidad

La pareja de Epa Colombia compartió una historia en Instagram mientras caminaba y escribió unas palabras dirigidas a quienes estaban pendientes de la situación.

“Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo”.

Publicidad

La publicación no terminó allí. Karol Samantha también habló sobre la verdad y las intenciones detrás de las decisiones que estaban afectando a la influenciadora.

Karol Samantha reacciona a traslado de Epa Colombia

“Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones”. Luego hizo una petición en medio de la situación que enfrentaba su pareja.

“Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo termine pronto”. Finalmente, cerró su mensaje con una frase que refleja la confianza que, según sus palabras, mantiene frente al proceso.

“Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino”.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia a Ibagué?

El traslado de Daneidy Barrera Rojas se conoció el 7 de agosto y tuvo como destino el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.

La decisión se produjo en medio de un operativo de reubicación de personas privadas de la libertad. Según la información entregada sobre el procedimiento, el Gobierno buscaba modificar las condiciones de reclusión de varios internos.

Publicidad

En el caso de Epa Colombia, el movimiento ocurrió después de que durante las últimas semanas se mencionaran presuntos privilegios e irregularidades relacionados con su permanencia en la Escuela de Carabineros.

Entre los aspectos que habían sido objeto de revisión estaban el supuesto ingreso de teléfonos celulares, la presencia de un vehículo de alta gama y reportes relacionados con procedimientos estéticos que no contarían con autorización.

Publicidad

El traslado puso nuevamente la situación de la influenciadora en el centro de la atención pública, especialmente porque durante varios meses había permanecido en una instalación diferente a una cárcel ordinaria.

Epa Colombia reapareció en un video grabado antes de su traslado a la cárcel de mujeres de Ibagué y aseguró: “Me siento minimizada, discriminada y humillada”. /Foto: Caracol Noticias / Abelardo de la Espriella (composición IA)

¿Desde cuándo estaba Epa Colombia en la Escuela de Carabineros?

Daneidy Barrera Rojas había ingresado inicialmente a la cárcel El Buen Pastor después de ser capturada para cumplir la condena que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, su defensa solicitó que fuera trasladada a la Escuela de Carabineros de Bogotá. Entre los argumentos presentados estaban las amenazas que habría recibido de otras reclusas y algunas dificultades relacionadas con la alimentación.

Puedes leer: Epa Colombia fue trasladada a cárcel de Ibagué; orden llegó desde la Presidencia

La solicitud terminó concretándose el 20 de agosto de 2025, cuando Epa Colombia fue llevada a la guarnición policial.

Desde entonces permaneció allí mientras avanzaban las diferentes actuaciones relacionadas con su condena y las solicitudes presentadas por su equipo jurídico.

Publicidad

Ahora, casi un año después de aquel traslado, la influenciadora fue enviada nuevamente a un establecimiento penitenciario, esta vez en Ibagué.

