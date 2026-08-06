¿Por qué Aurelio Cheveroni ya no es rosado? La curiosa razón de su "metamorfosis"

Si creciste viendo Club 10 o si ahora te diviertes con sus ocurrencias en Yo me llamo, seguro notaste que Aurelio Cheveroni ya no luce ese tono rosado o fucsia vibrante de sus inicios.

En una reciente y reveladora entrevista concedida a El Klub de la Kalle, Fernando Rojas, el actor y titiritero que da vida al personaje, despejó todas las dudas sobre esta transformación que muchos fans consideraban un simple capricho estético.

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La realidad detrás del cambio de color es mucho más accidentada de lo que parece. Rojas explicó que, durante un proceso de mantenimiento, el títere original —la máscara y su estructura— fue enviado a Estados Unidos, lugar donde fue fabricado inicialmente, para ser arreglado.



Sin embargo, al llegar el momento de la reparación, se encontraron con un problema logístico insuperable: no había peluche del mismo tono rosado disponible.

Ante la urgencia de recuperar al personaje para las grabaciones y la imposibilidad de encontrar el material original, los encargados tuvieron que tomar una decisión drástica.

Optaron por un peluche de color rojo. Según relató Rojas en El Klub de la Kalle, la otra opción era buscar telas localmente, pero el material disponible en ese entonces no tenía la calidad necesaria; se descascaraba con facilidad y le daba al títere un aspecto descuidado, casi como si tuviera "carranchín". Por ello, el rojo se convirtió en la solución definitiva.

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¿Por qué Aurelio Cheveroni cambió de color rosado a rojo?

El cambio no fue una decisión artística planeada desde el guion, sino una necesidad técnica.

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Al no haber existencias de peluche fucsia en la fábrica de Estados Unidos y para evitar que el material nacional se deteriorara (el mencionado efecto "carranchín"), el títere regresó a Colombia siendo rojo.

Para que el público no se sintiera confundido, la producción tuvo que inventar una historia creativa sobre una metamorfosis del personaje, justificando así que su nueva apariencia era parte de una evolución natural del lobo.

¿Qué retos físicos implica manejar al nuevo Aurelio Cheveroni?

Más allá del color, la interpretación de Aurelio exige un esfuerzo físico monumental que Rojas detalló en la entrevista. El actor debe cargar con un traje que describe como "muy pesado" durante jornadas que pueden extenderse de 4 a 5 horas continuas.

A diferencia de sus años en Club 10, donde las escenas eran cortas y permitían descansos, el formato actual le exige mantener la energía y la coordinación técnica para mover ojos, cola y accesorios sin pausa, aplicando la técnica japonesa del "monrac", que consiste en desaparecer el actor para que el objeto cobre vida.

Este cambio de imagen también coincidió con una evolución en el tono del personaje, que pasó de un humor infantil a uno más oscuro y "bufonesco", encajando perfectamente con su nueva piel roja en el set de Yo me llamo.

Mira la entrevista completa: