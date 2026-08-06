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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Juliana Calderón cuenta la verdad sobre el papá de su bebé: “Siempre estuvo para mí”

Juliana Calderón cuenta la verdad sobre el papá de su bebé: “Siempre estuvo para mí”

La creadora de contenido y hermana de Yina Calderón reveló detalles de su relación y de cómo conoció al padre de su bebé.

La empresaria e influencer Juliana Calderón sonriendo en su salón de belleza mientras sostiene un secador de cabello
Juliana Calderón se sinceró con sus seguidores sobre la relación con el padre de su bebé
Foto: imagen tomada de @keratinajulianacalderonoficial
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

La creadora de contenido Juliana Calderón, conocida por su actividad en redes sociales y por ser hermana de la empresaria Yina Calderón, decidió revelar detalles sobre el padre de la hija que espera.

Luego de mantener en reserva la identidad de su pareja tras anunciar su embarazo, la influencer aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram para hablar sobre el hombre con quien comparte esta nueva etapa de su vida.

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Durante la interacción, varios de sus seguidores le preguntaron directamente quién era el padre de su bebé. Ante las especulaciones que circulaban en redes sociales, Juliana respondió compartiendo varias fotografías junto a él y explicó cómo comenzó su historia.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el papá de su bebé?

Según contó Juliana Calderón, conoce al padre de su hija desde hace siete años. "Lo conocí hace siete años", aseguró en sus historias de Instagram, al recordar cómo comenzó su historia juntos.

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La creadora de contenido también destacó el apoyo que recibió de su pareja a lo largo del tiempo. "Ha sido la historia de amor más impactante de mi vida y, a pesar de muchos bajos y altos, él siempre estuvo para mí", expresó.

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Aunque no reveló cuánto tiempo llevan juntos en esta nueva etapa de su relación, las imágenes que compartió muestran que han construido una relación estable durante los últimos meses.

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Además, contó que su pareja es abogado, a quien describió como su "abogado favorito". Hasta ahora, el hombre había permanecido alejado del foco mediático, pero comienza a tener mayor visibilidad tras el anuncio del embarazo.

La pareja también confirmó que espera una niña, quien llevará por nombre Dulce María. "Él siempre estuvo para mí; ahora para Dulce María", escribió Juliana Calderón al referirse a la llegada de su primera hija.

Reacción en redes sociales

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes también le preguntaron por relaciones sentimentales del pasado. Sin embargo, Juliana Calderón prefirió no responder esos comentarios y aseguró que su atención está centrada en disfrutar su embarazo y preparar la llegada de su bebé.

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Por su parte, sus hermanas expresaron públicamente su apoyo durante este proceso y la acompañaron en la reciente revelación de género, compartiendo la felicidad por la nueva etapa que vive la familia.

Con esta publicación, Juliana Calderón aclaró varios de los rumores que circulaban sobre su vida sentimental y compartió con sus seguidores más detalles sobre el hombre con quien espera la llegada de Dulce María.

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