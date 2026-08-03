Hermana de Juliana Calderón se desquitó con la decoración al conocer el género del bebé

La revelación de género del bebé de Juliana Calderón terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales, pero no únicamente por el anuncio de que será una niña.

Un momento protagonizado por Claudia Calderón, hermana de Yina Calderón, acaparó la atención de los seguidores después de quedar registrado durante una transmisión en vivo realizada por la influenciadora.

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Lo que más llamó la atención fue que, minutos antes de que ocurriera el incidente, Yina Calderón ya había advertido públicamente a su hermana sobre su comportamiento. Las imágenes muestran que la creadora de contenido notó que Claudia estaba actuando de manera diferente y decidió llamarle la atención frente a quienes seguían la transmisión.

Mientras los invitados esperaban el momento en el que se revelaría el género del bebé de Juliana, Yina expresó su preocupación con una frase que, para muchos usuarios, terminó anticipando lo que sucedería después.

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"Claudia, usted está muy borracha, no se le vaya a tirar la vuelta a la china, cálmese".

Las palabras quedaron registradas en el en vivo y comenzaron a compartirse ampliamente una vez el video empezó a circular en redes sociales.

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Pocos minutos después, Yina volvió a dirigirse a Claudia. Aunque en un momento le pidió una cerveza, inmediatamente insistió en que no siguiera consumiendo bebidas alcohólicas para evitar inconvenientes durante la celebración.

Sin embargo, la respuesta de su hermana dejó claro que no tenía intención de cambiar su actitud.

"No me importa, es mi mejor momento".

Ese intercambio se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del video y fue interpretado por muchos usuarios como el preámbulo del episodio que ocurrió instantes después.

El ambiente de la celebración transcurría con normalidad hasta que llegó el instante más esperado por familiares y amigos.

Finalmente se confirmó que Juliana Calderón espera una niña, noticia que fue recibida con alegría por gran parte de los asistentes.

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No obstante, Claudia Calderón reaccionó de una manera que sorprendió a quienes estaban presentes y también a miles de personas que seguían la transmisión en vivo.

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Las imágenes muestran que rompió en llanto y, en lugar de acercarse a felicitar a Juliana, comenzó a destruir parte de la decoración instalada para el evento.

Segundos después lanzó al suelo la botella de cerveza que llevaba en la mano mientras expresaba su inconformidad con una frase que rápidamente se hizo viral.

"Yo quería un niño".

El video comenzó a circular en diferentes redes sociales y, en pocas horas, acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones por parte de los seguidores de la familia Calderón.

Juliana Calderón continuó disfrutando de la celebración

A pesar de lo ocurrido, Juliana Calderón mantuvo el enfoque en el motivo principal del encuentro y siguió compartiendo con sus familiares y amigos.

Las imágenes del evento muestran que la futura mamá continuó celebrando la llegada de su hija mientras el resto de los asistentes permanecía alrededor de ella acompañando el anuncio.

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La transmisión en vivo permitió observar tanto el momento de la revelación como la reacción de Claudia Calderón, lo que hizo que el video se difundiera rápidamente en redes sociales.

