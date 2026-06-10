Juliana Calderón habla por primera vez del papá de su bebé; mostró su pancita

Juliana Calderón decidió poner fin a varios rumores que venían circulando desde que se conoció la noticia de su embarazo.

La empresaria y creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en redes sociales donde habló abiertamente sobre esta nueva etapa de su vida, confirmó que espera su primer hijo y respondió algunas de las preguntas que más se repetían entre sus seguidores.

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La noticia de su embarazo salió a la luz días atrás cuando su hermana, Yina Calderón, la compartió públicamente durante una transmisión en vivo.

Desde ese momento comenzaron las especulaciones y las preguntas no tardaron en aparecer. Muchos querían conocer detalles sobre cómo avanza su embarazo, mientras otros se enfocaron en intentar descubrir quién es el padre del bebé.

Juliana Calderón mostró su barriguita y habló de su embarazo

Durante la transmisión en vivo, Juliana confirmó que efectivamente está esperando un bebé y sorprendió a muchos al mostrar su barriguita frente a la cámara.

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Las imágenes dejaron ver que la empresaria ya tendría varios meses de gestación, algo que llamó la atención de quienes seguían pendientes de cualquier detalle sobre este proceso.

Aunque no entregó información exacta sobre el tiempo de embarazo, sí permitió que sus seguidores vieran cómo avanza esta nueva etapa.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando mencionó los nombres que tenía pensados en caso de que hubiera sido una niña. Según contó, entre sus opciones estaban Guadalupe y Dulce María.

Juliana Calderón estaría embarazada: /Foto: redes sociales

¿Quién es el papá del bebé de Juliana Calderón?

Sin duda, uno de los temas que más interés despertó entre los seguidores fue la identidad del padre del bebé.

Desde que se conoció la noticia del embarazo, comenzaron a circular diferentes versiones en redes sociales sobre quién podría ser la persona que comparte con ella esta nueva etapa.

Algunos internautas relacionaron el tema con Juan Manuel Rodríguez, mientras que otros mencionaron a Juan David Tejada, conocido en redes sociales como "El agropecuario".

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Sin embargo, Juliana fue clara al desmentir varias de esas especulaciones.

Durante la transmisión aseguró que, por ahora, no tiene intención de revelar públicamente quién es el padre de su hijo.

La empresaria señaló que esa decisión no depende únicamente de ella y que también debe respetar los tiempos y la voluntad de la otra persona involucrada.

"El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento cuando él se siente bien de contar las cosas porque no solo depende de mí, sino también de él. Yo no pudo pasar por encima de lo que él quiera (...) Yo quiero mucho a Juanda David porque es excelente persona, buen amigo, pero hasta ahí", aclaró.