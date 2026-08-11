¿Hay grietas en tu apartamento por el terremoto? Lo que cubre la póliza de la administración

El fuerte sismo del 10 de agosto de 2026 en Colombia despertó el temor de miles de propietarios que hoy revisan con lupa las paredes de sus hogares.

Si tras el movimiento telúrico descubriste fisuras o grietas, es normal que te preguntes: ¿quién responde por los daños en un apartamento? ¿Debes pagar tú el arreglo o le corresponde a la copropiedad? La respuesta clave está en la póliza de seguro de la administración.

La regla de oro: Áreas comunes vs. propiedad privada

Para saber quién asume el costo de las reparaciones, lo primero que debes identificar es el tipo de daño. En el régimen de propiedad horizontal, la responsabilidad se divide según el espacio afectado:



Zonas comunes: Incluyen la estructura del edificio, como columnas, vigas, muros de carga, fachadas, techos y escaleras. Bienes privados: Son los acabados internos del apartamento, como el estuco, la pintura, los pisos, los muebles de cocina y los muros divisorios que no sostienen el edificio.

Si la grieta es profunda y compromete un elemento estructural (viga o columna), el daño se considera de la zona común, incluso si la grieta se encuentra dentro de tu sala o habitación.

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¿Qué cubre la póliza de la administración?

Por ley, todos los edificios y conjuntos residenciales deben contar con un seguro obligatorio contra incendio y terremoto para las áreas comunes. Esta póliza de la administración se activa para reparar los daños que afecten la estabilidad global de la edificación.

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Si el temblor causó fallas en la fachada o en los soportes principales del bloque, el seguro de la administración cubre la reparación.

Sin embargo, debes tener en cuenta que estas pólizas manejan un deducible por terremoto, que suele ser un porcentaje del valor total asegurado.

Este dinero se paga de forma colectiva mediante el fondo de imprevistos o cuotas extraordinarias.

¿Cuándo debe pagar el propietario del apartamento?

La póliza comunal no cubre daños estéticos dentro de tu propiedad privada. Si el sismo agrietó el yeso de una pared divisoria, dañó la pintura o rompió los azulejos de tu baño, el costo del arreglo corre por tu cuenta.

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Para estos casos, la solución ideal es haber contratado una póliza de hogar o seguro de todo riesgo privado.

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Si compraste tu vivienda con un crédito hipotecario vigente, cuentas obligatoriamente con este seguro, el cual cubre los daños internos de tu inmueble tras un desastre natural.

¿Qué cubre la póliza de administración después de un terremoto? /Foto:IA

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Paso a paso para reportar grietas tras el sismo