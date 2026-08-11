Incendio en finca de Yeison Jiménez es inspeccionado por expertos; familia da detalles

Recientemente se reportó un fuerte incendio en un terreno que perteneció al cantante Yeison Jiménez. El predio, localizado en Fusagasugá, Cundinamarca, era el sitio donde se construía un proyecto hotelero del artista fallecido en enero de este año.

La noticia se difundió el domingo 9 de agosto a través del programa La Red de Caracol Televisión. Las imágenes mostraron la magnitud de las llamas que alarmaron a los vecinos. Estos residentes se acercaron rápidamente para pedir ayuda y controlar el fuego.

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Los habitantes del sector solicitaron agua con mucha urgencia para evitar que el siniestro avanzara hacia viviendas aledañas. Su reacción inmediata fue fundamental para ganar tiempo valioso mientras llegaban las unidades de emergencia de la localidad a la zona.



La familia del intérprete ya se pronunció oficialmente sobre lo ocurrido en el lugar. Confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas que lamentar. El saldo se limitó exclusivamente a daños en la estructura y materiales de obra.

Entre los elementos destruidos por el fuego se encuentran varios ladrillos e insumos que ya habían sido adquiridos. La familia explicó que "no hay nada que lamentar fuera de cosas, fuera de ladrillo, fuera de materiales". Ahora esperan conocer el valor total.

¿Cuáles fueron los daños materiales en la finca de Yeison Jiménez?

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El incendio afectó parte de la estructura levantada en el terreno destinado al desarrollo de un gran proyecto hotelero. Aunque las llamas fueron intensas, se desconoce si la totalidad de la construcción quedó completamente destruida tras la emergencia.

Los allegados al artista deberán esperar los resultados de las investigaciones técnicas oficiales. Solo así podrán conocer con precisión qué provocó el fuego y cuál fue el alcance total de las pérdidas económicas sufridas en este predio ubicado en el departamento de Cundinamarca.

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La comunidad fue clave para que las pérdidas no fueran mayores en el sitio del suceso. Al notar el humo, varios residentes se movilizaron para intentar sofocar el fuego manualmente. Esta acción ciudadana redujo significativamente el riesgo de propagación.

¿Qué provocó el incendio en el proyecto hotelero del cantante?

Hasta el momento, el origen de la emergencia no está confirmado por el cuerpo técnico. La familia aclaró que "serán los cuerpos técnicos de Bomberos y los inspectores oficiales" quienes determinen la causa exacta mediante los peritajes correspondientes.

Los expertos evaluarán si las llamas se debieron a un fallo técnico, un factor de origen natural o accidental. Además, la región atraviesa un periodo de sequía por el fenómeno de El Niño, mientras los bomberos revisarán el terreno afectado en Fusagasugá para encontrar rastros que permitan establecer el punto de inicio del fuego y descartar acciones externas.

Las autoridades locales mantienen una vigilancia constante en el sector de Fusagasugá para garantizar seguridad. Buscan prevenir cualquier reactivación de las llamas en el predio afectado. Mientras tanto, los seguidores del artista siguen atentos a los informes finales.

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Cabe recordar que Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo cerca de Paipa, Boyacá. En ese lamentable suceso fallecieron los seis ocupantes de la avioneta poco después de despegar. Este incendio ocurre a solo siete meses de su triste partida.

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