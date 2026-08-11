Daiky Gamboa confiesa momento crítico de su amistad con Karol G: "Nos dejamos de hablar"

La relación entre Daiky Gamboa y Karol G es vista por muchos como el ejemplo ideal de lealtad, pero no siempre ha sido perfecta.

En su visita a El Klub de La Kalle, Daiky se sinceró sobre un episodio de conflicto que los mantuvo alejados por un tiempo considerable.

A pesar de ser "cero tóxico" y evitar los dramas, el DJ admitió que hace algunos años tuvieron una fuerte diferencia que los llevó a dejar de hablarse durante un mes y medio.

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Gamboa describió este periodo como "la tusa más grande" que ha vivido. Durante ese tiempo, la tensión era evidente incluso para su círculo cercano. Personas del entorno de ambos intentaban mediar sin éxito:

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"Mira, Carolina está muy mal", le decían a él, mientras que a ella le aseguraban: "Mira, Daiky está muy mal".

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Sin embargo, el orgullo de ambos impidió que alguno diera el primer paso para buscar la reconciliación de manera inmediata.

El distanciamiento terminó finalmente en México, donde se encontraron y protagonizaron una reconciliación cargada de emociones,

"Fue una reconciliación impresionante, con llorada y todo", recordó Daiky en la entrevista. Desde ese momento, la amistad se fortaleció, demostrando que su vínculo es capaz de resistir incluso las peleas más intensas.

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¿Cómo fue la reconciliación entre Karol G y Daiky Gamboa?

El reencuentro ocurrió en territorio mexicano, donde ambos coincidieron. Daiky relató que fue un momento muy fuerte donde dejaron de lado el orgullo que los había mantenido separados.

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A pesar de la pelea, él enfatizó que nunca han ventilado sus problemas en redes sociales, pues consideran que esos temas deben tratarse en privado.

"Nosotros nunca en la vida nos van a ver en un podcast diciendo: 'Yo ya no me hablo con tal persona'", sentenció.

¿Daiky Gamboa y Karol G siguen trabajando juntos?

Sí, la relación profesional y personal sigue intacta. Daiky mencionó que actualmente forma parte de la gira masiva de la artista, donde se desempeña como DJ y sigue siendo una pieza clave en su equipo creativo.

Además, destacó que la confianza es tan grande que incluso su última relación amorosa, que terminó hace cuatro años en los mejores términos, es ahora su manager.

Para Daiky, la base de todo éxito, tanto con Karol G como en sus proyectos personales, es vivir en una energía alta y alejada de los chismes.

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