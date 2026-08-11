Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SUBSIDIO POR TERREMOTO
AUMENTO DE SALARIO A PROFESORES
TEMBLORES EN PERÚ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Daiky Gamboa confiesa momento crítico de su amistad con Karol G: "Nos dejamos de hablar"

Daiky Gamboa confiesa momento crítico de su amistad con Karol G: "Nos dejamos de hablar"

Incluso los mejores amigos enfrentan crisis profundas; el DJ paisa recordó en exclusiva el periodo en el que el orgullo los mantuvo distanciados y cómo lograron sanar las heridas.

¿Por qué pelearon Karol G y Daiky Gamboa? Detalles de su distanciamiento
¿Por qué pelearon Karol G y Daiky Gamboa? Detalles de su distanciamiento
Foto: Instagram de Karol G y La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La relación entre Daiky Gamboa y Karol G es vista por muchos como el ejemplo ideal de lealtad, pero no siempre ha sido perfecta.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música

En su visita a El Klub de La Kalle, Daiky se sinceró sobre un episodio de conflicto que los mantuvo alejados por un tiempo considerable.

Últimas noticias

Alexis Escobar relata las heridas y el accidente que sufrió al quedar atrapado en un ascensor durante el terremoto en Colombia
Farándula

Alexis Escobar sufre accidente en medio de terremoto en Colombia; hay video

Jhonny Rivera mostró los daños que dejó el fuerte terremoto en su finca ubicada en zona rural de Pereira.
Farándula

Así quedó la finca de Jhonny Rivera tras el terremoto; vivió experiencia religiosa

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

A pesar de ser "cero tóxico" y evitar los dramas, el DJ admitió que hace algunos años tuvieron una fuerte diferencia que los llevó a dejar de hablarse durante un mes y medio.

Puedes leer: Daiky Gamboa revela el obstáculo que enfrentó Karol G al mudarse a Estados Unidos

Gamboa describió este periodo como "la tusa más grande" que ha vivido. Durante ese tiempo, la tensión era evidente incluso para su círculo cercano. Personas del entorno de ambos intentaban mediar sin éxito:

Publicidad

"Mira, Carolina está muy mal", le decían a él, mientras que a ella le aseguraban: "Mira, Daiky está muy mal".

Te puede interesar

Karol G posa para la promoción del tracklist oficial de su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'
Música

Karol G reveló el tracklist de su nuevo álbum: Drake, Bruno Mars y las canciones oficiales

La cantante Karol G posando al aire libre en un bote junto al agua y la imagen de ella llorando un en concierto
Farándula

Karol G entre lágrimas sorprende con una confesión en pleno concierto: “Ya lo superé”

Publicidad

Sin embargo, el orgullo de ambos impidió que alguno diera el primer paso para buscar la reconciliación de manera inmediata.

El distanciamiento terminó finalmente en México, donde se encontraron y protagonizaron una reconciliación cargada de emociones,

"Fue una reconciliación impresionante, con llorada y todo", recordó Daiky en la entrevista. Desde ese momento, la amistad se fortaleció, demostrando que su vínculo es capaz de resistir incluso las peleas más intensas.

Puedes leer: El secreto detrás del primer encuentro entre Daiky Gamboa y Karol G: "Estaba destinado"

Publicidad

¿Cómo fue la reconciliación entre Karol G y Daiky Gamboa?

El reencuentro ocurrió en territorio mexicano, donde ambos coincidieron. Daiky relató que fue un momento muy fuerte donde dejaron de lado el orgullo que los había mantenido separados.

Publicidad

A pesar de la pelea, él enfatizó que nunca han ventilado sus problemas en redes sociales, pues consideran que esos temas deben tratarse en privado.

"Nosotros nunca en la vida nos van a ver en un podcast diciendo: 'Yo ya no me hablo con tal persona'", sentenció.

Te puede interesar

Karol G estrena 'Matadora'
Música

Karol G sorprende con adelanto de ‘Matadora’ y promete soltarla muy pronto

Karol G, cantante colombiana elegida para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027
Farándula

Karol G recibirá estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood; se une a otras colombianas

¿Daiky Gamboa y Karol G siguen trabajando juntos?

Sí, la relación profesional y personal sigue intacta. Daiky mencionó que actualmente forma parte de la gira masiva de la artista, donde se desempeña como DJ y sigue siendo una pieza clave en su equipo creativo.

Además, destacó que la confianza es tan grande que incluso su última relación amorosa, que terminó hace cuatro años en los mejores términos, es ahora su manager.

Para Daiky, la base de todo éxito, tanto con Karol G como en sus proyectos personales, es vivir en una energía alta y alejada de los chismes.

Publicidad

Publicidad

Relacionados

Karol G

Farándula

Chismes de famosos