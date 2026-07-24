Karol G sorprende con adelanto de ‘Matadora’ y promete soltarla muy pronto

Karol G volvió a encender las redes sociales con un adelanto de ‘Matadora’, una nueva canción que rápidamente comenzó a llamar la atención de sus seguidores y que podría convertirse en uno de los estrenos más comentados de la cantante colombiana.

La artista compartió un fragmento del tema y dejó una condición muy particular para quienes están esperando escuchar la canción completa. Con el anuncio, la paisa invitó a sus seguidores a demostrar cuánto quieren el lanzamiento y puso como meta alcanzar un millón de comentarios.

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Letra de ‘Matadora’ de Karol G

El adelanto publicado por la cantante ya permitió conocer algunos fragmentos de la canción, aunque la letra completa todavía no ha sido presentada oficialmente.

Entre las frases que aparecen en el avance se encuentran:

[Adelanto]

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[Pre-Coro]

“¿Esos ojitos, qué, bebé?No me mire' así”

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[Coro]

“Que me pongo matadora, y se puso asqueroso, nastyYo tengo el culo gordo, fattyMe dice que me ponga fácilYo no soy una pu-pu-pu-pu—Yo-Yo-Yo...”

El fragmento deja ver que ‘Matadora’ tendría una propuesta diferente y desenfadada, con frases cortas y un coro pensado para quedarse rápidamente entre quienes escuchen el tema.

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El adelanto comienza con una frase que ya empezó a quedarse en la cabeza de sus fanáticos: “¿Esos ojitos, qué, bebé? No me mire' así”.

Después llega el coro, en el que Karol G juega con las palabras y muestra una letra directa, atrevida y cargada de su particular estilo: “Que me pongo matadora, y se puso asqueroso, nasty. Yo tengo el culo gordo, fatty. Me dice que me ponga fácil. Yo no soy una pu-pu-pu-pu—”.

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El fragmento fue suficiente para que los seguidores comenzaran a hablar de la canción y a pedir que sea publicada oficialmente. La expectativa creció todavía más después de que la cantante revelara que podría presentar el tema durante uno de sus próximos conciertos.

¿Cuándo podría estrenarse ‘Matadora’ de Karol G?

Karol G acompañó el adelanto con un mensaje en el que puso sobre la mesa una condición para lanzar la canción. “1 Millón de Comentarios y la suelto mañana en el Show”, escribió la artista junto a un fragmento del videoclip.

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La publicación también incluyó una mención a @parrisgoebel, quien aparece relacionada con el material audiovisual que acompaña este adelanto.

El anuncio rápidamente despertó la reacción de sus seguidores, que comenzaron a interactuar con la publicación con la intención de alcanzar la cifra propuesta por la colombiana.

La expectativa alrededor de ‘Matadora’ también está relacionada con el escenario en el que podría sonar por primera vez. El show al que se refirió Karol G corresponde a su presentación del 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, como parte de su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour.