Andrea Valdiri revela qué perdió mientras ayudaba a los afectados por el sismo; se quebró

La reconocida influenciadora y creadora de contenido Andrea Valdiri reportó la suspensión de su cuenta principal de Instagram, plataforma en la que reúne cerca de 10 millones de seguidores.

La inhabilitación de su perfil, una de sus principales herramientas de trabajo y comunicación, ocurrió mientras la barranquillera adelantaba actividades de ayuda para los damnificados por el terremoto que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto.

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De acuerdo con lo que ha denunciado la creadora de contenido, su cuenta oficial habría sido inhabilitada después de que varios usuarios realizaran acciones en su contra. Esta no sería la primera vez que Valdiri enfrenta una situación similar mientras desarrolla actividades de ayuda humanitaria.



En junio de 2026, mientras organizaba ayudas para las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela, las cuentas de sus dos hijas, Isabella y Adhara, también fueron suspendidas. En aquella ocasión, la influenciadora se refirió a la situación en sus redes sociales.

Ahora, tras el fuerte movimiento telúrico registrado en Colombia, la situación escaló hasta afectar directamente su cuenta personal. Valdiri recurrió a un perfil alterno para mantenerse en contacto con sus seguidores y continuar informando sobre las ayudas que adelanta para las personas afectadas.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri tras la suspensión de su cuenta?

A través de sus redes sociales, Andrea Valdiri manifestó su preocupación y desconcierto por la suspensión de su perfil, especialmente porque se produjo mientras participa en las labores de ayuda para los damnificados.

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La creadora de contenido aseguró que su trabajo se realiza de manera desinteresada y que no obtiene beneficios económicos de las donaciones que recibe o gestiona para las personas afectadas.

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Al respecto, expresó: “Solo le pido a Dios que me ayude, que me tranquilice y que me deje finalizar esta labor. Siempre pasamos por estas cosas y seguiremos dando lo mejor. Estoy un poquito cansada, agotada”.

Asimismo, defendió la transparencia de su labor y destacó la confianza que sus seguidores han depositado en ella: “Yo no me estoy beneficiando de esto, yo pongo mi tiempo, la gente está confiando en mí, así que vamos pa' lante”.

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¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

Tras conocerse la suspensión de su cuenta oficial, miles de seguidores reaccionaron a través de sus perfiles alternos y le enviaron mensajes de apoyo ante la situación.

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Por ahora, Andrea Valdiri continúa documentando y coordinando las ayudas para las personas afectadas por el terremoto desde sus otras cuentas en redes sociales.

Pese a la suspensión de su perfil principal, la creadora de contenido aseguró que continuará con las labores que viene adelantando para apoyar a las comunidades damnificadas por la emergencia.