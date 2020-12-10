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La Kalle  / Andrea Valdiri

Andrea Valdiri

Noticias, videos y fotos de Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sonriendo en su fiesta de cumpleaños junto a un círculo superpuesto que muestra la captura del video donde Ana del Castillo le da un golpe accidental con un micrófono.
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Ana del Castillo golpeó con un micrófono a Andrea Valdiri en su cumpleaños

Collage muestra a Andrea Valdiri y a la derecha, un primer plano de Aida Victoria Merlano
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Error garrafal en fiesta de hija de Andrea Valdiri
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