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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Andrea Valdiri rompe el silencio sobre su relación con Aida Victoria Merlano: “Nunca más”

Andrea Valdiri rompe el silencio sobre su relación con Aida Victoria Merlano: “Nunca más”

La creadora de contenido habló sobre la influencer barranquillera y reveló los conflictos que marcaron el fin de su amistad.

Collage muestra a Andrea Valdiri y a la derecha, un primer plano de Aida Victoria Merlano
La bailarina e influenciadora Andrea Valdiri rompió el silencio sobre el estado actual de su relación con Aida Victoria Merlano
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Andrea Valdiri volvió a referirse al fin de su amistad con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y explicó los motivos que llevaron al distanciamiento entre ambas.

Durante una gira de medios en República Dominicana, la empresaria habló sobre la polémica que ha rodeado su relación con la influencer y reveló por qué decidieron tomar caminos separados.

En una entrevista para el programa 'Jessica en Punto', Valdiri fue consultada por la situación actual con Merlano, quien recientemente participó en un reality show en el país caribeño.

La barranquillera aseguró que la comunicación entre ambas terminó por completo tras una serie de desacuerdos relacionados con el ámbito laboral y personal.

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Según explicó, el punto de quiebre se produjo después de que trabajó con una expareja sentimental de Aida Victoria.

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 "Nunca más volví a hablar con ella. Nosotras tuvimos un problema porque yo trabajé con el exnovio, después ella salió a hablar y dije: 'vamos a dejar la vaina aquí' y ni más, nunca más supe de ella", relató.

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Aunque la situación afectó su amistad, Andrea Valdiri afirmó que siempre procuro separar sus compromisos laborales de las relaciones personales.

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¿Qué más comentó Andrea Valdiri sobre su relación con Aida Victoria Merlano?

Durante la entrevista, la influenciadora también recordó la época en la que mantenía una amistad cercana con Merlano y habló de su relación profesional con el streamer Westcol.

Valdiri explicó que, pese a haber trabajado en varias ocasiones con el creador de contenido, siempre respaldó a Aida Victoria mientras fueron amigas. "Yo trabajé con él muchísimo y si ella era mi amiga en ese momento yo la iba a defender a ella y yo iba a decir: 'no joda, él está hablando mond'", expresó.

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Asimismo, contó que en encuentros laborales posteriores con Westcol, el streamer le manifestó su desacuerdo con la postura que ella había asumido en aquel momento.

Sin embargo, Valdiri reiteró que la lealtad siempre ha sido uno de sus principios. "Yo soy de las que siempre te voy a defender a ti porque eres mi amiga", afirmó.

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Más allá de este episodio, la creadora de contenido también confirmó que actualmente se encuentra soltera tras poner fin a su relación de casi tres años con Juan Daniel Sepúlveda.

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Sobre esa ruptura prefirió no entregar mayores detalles y aseguró que conserva buenos recuerdos de esa etapa de su vida. Por su parte, Sepúlveda también se pronunció públicamente y agradeció por los aprendizajes que le dejó la relación.

Actualmente, tanto Andrea Valdiri como Aida Victoria Merlano continúan enfocadas en sus proyectos y en la creación de contenido para sus comunidades en redes sociales.

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