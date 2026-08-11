Lamine Yamal se pronunció sobre el terremoto en Colombia; su mensaje sorprendió

Lamine Yamal volvió a aparecer relacionado con Colombia, pero esta vez por un motivo completamente diferente a su reciente visita al país.

El futbolista español se pronunció después del fuerte terremoto registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto y envió un mensaje de solidaridad a los colombianos.

El jugador de 19 años utilizó sus redes sociales para referirse a la situación que atravesó el país luego del movimiento sísmico, que fue sentido en diferentes zonas del territorio nacional.

Su mensaje fue corto, pero rápidamente llamó la atención, especialmente porque llegó pocos días después de que el futbolista estuviera en Colombia durante sus vacaciones.

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“Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”, escribió Lamine Yamal al referirse a lo ocurrido.

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Las palabras del futbolista se sumaron a los mensajes de apoyo que llegaron desde diferentes sectores después del terremoto. Su publicación también tomó relevancia por el vínculo reciente que había construido con el país durante su estadía.

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Lamine Yamal recordó a Colombia tras el terremoto

La reacción de Yamal se produjo después de su paso por territorio colombiano. El futbolista había elegido el país como uno de los destinos para disfrutar de sus vacaciones tras su participación en el Mundial de 2026.

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Por eso, su mensaje generó especial interés entre quienes habían seguido las imágenes de su visita durante los días anteriores.

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El jugador había estado en diferentes lugares de Colombia y compartió parte de esa experiencia a través de sus redes sociales. Luego del terremoto, volvió a mencionar al país, esta vez para enviar un mensaje de respaldo a las personas afectadas por la situación.

Aunque su publicación fue breve, el futbolista dejó clara su intención de acompañar con sus palabras a los colombianos en medio de lo ocurrido.

¿Por qué Lamine Yamal estaba en Colombia?

La presencia de Lamine Yamal en Colombia ocurri

El futbolista hizo parte del equipo español que se coronó campeón del torneo y, una vez finalizada la competencia, inició su periodo de descanso. Colombia estuvo entre los destinos que escogió para disfrutar algunos días de sus vacaciones.

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Durante su recorrido visitó Cartagena y Medellín, dos ciudades que hicieron parte de su paso por el país.

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La estadía del jugador también estuvo marcada por algunos encuentros y momentos que posteriormente aparecieron en redes sociales. Uno de los más comentados ocurrió durante su encuentro con el cantante colombiano Ryan Castro, con quien estuvo durante un concierto.

La presencia de Yamal en Colombia había generado interés entre los aficionados al fútbol y seguidores del joven español, especialmente por las imágenes que comenzaron a circular durante esos días.

Ahora, su nombre volvió a aparecer en las conversaciones relacionadas con el país, pero esta vez por el mensaje que publicó después del terremoto.