Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
INTERNET GRATIS
EDIFICIOS TAMBALEAN
PROSPERIDAD SOCIAL: TERREMOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “Este tipejo”: Daiky Gamboa revela verdad de por qué le cantó la tabla a Westcol

“Este tipejo”: Daiky Gamboa revela verdad de por qué le cantó la tabla a Westcol

Durante una entrevista en el Klub de La Kalle, el reconocido DJ recordó el choque que tuvo con Westcol tras sus declaraciones sobre la comunidad LGBTIQ+ y la ciudad de Ibagué.

Daiky Gamboa en El Klub de La Kalle recordando su enfrentamiento y críticas contra el streamer Westcol
Daiky Gamboa recordó en El Klub de La Kalle el día que confrontó a Westcol por sus comentarios hacia la comunidad LGBTIQ+ y la ciudad de Ibagué
Foto montaje realizado por La Kalle; Imágenes tomadas de El Klub de La Kalle e Instagram @westcol
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Daiky Gamboa recordó el enfrentamiento que tuvo con Westcol hace aproximadamente tres años, luego de que el streamer realizara comentarios que el DJ y diseñador consideró ofensivos. Durante una entrevista en el Klub de La Kalle, el creativo explicó qué ocurrió y por qué decidió pronunciarse públicamente.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música

Según contó Daiky, la situación comenzó cuando Westcol se refirió a Ibagué como "un hueco" y posteriormente realizó comentarios considerados homofóbicos contra la comunidad LGBTIQ+ durante una de sus transmisiones en vivo. Para Gamboa, este último punto fue el que realmente lo llevó a intervenir.

Últimas noticias

Yina Calderón pide al presidente Abelardo De la Espriella ayuda tras el traslado de Epa Colombia a la cárcel de Ibagué
Farándula

“Ella ya pagó”: Yina Calderón se quiebra y hace petición al presidente por Epa Colombia

Alexis Escobar relata las heridas y el accidente que sufrió al quedar atrapado en un ascensor durante el terremoto en Colombia
Farándula

Alexis Escobar sufre accidente en medio de terremoto en Colombia; hay video

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: Daiky Gamboa confiesa momento crítico de su amistad con Karol G: "Nos dejamos de hablar"

El DJ explicó que normalmente no suele responder cuando recibe comentarios personales en redes sociales. Según dijo,"no me vas a ver defendiéndome en redes sociales, por que hay le están dando poder e importancia y de pronto validez, por eso no lo hago"

Sin embargo, en este caso la situación fue diferente. Daiky aseguró que su reacción estuvo relacionada directamente con la importancia que tienen para él las causas sociales y con el alcance que tienen las personas que cuentan con grandes audiencias en internet.

"las causas sociales son el motor de mi vida, la razón por la cual yo soy artista", afirmó el invitado durante la conversación en el Klub de La Kalle, dejando claro que su decisión de hablar sobre lo ocurrido con Westcol estuvo relacionada con los mensajes que, según su percepción, podían tener un impacto sobre otras personas.

Te puede interesar:

Montaje que muestra en primer plano el retrato de la cantante Shakira sobre una fotografía de fondo con edificaciones afectadas
Farándula

Shakira rompe el silencio y se pronuncia sobre el terremoto en Colombia: “Abracémonos fuerte”

Fernando Rojas, voz de Aurelio Cheveroni, responde a Robinson Díaz sobre sus críticas a los influencers en El Klub de La Kalle
Farándula

Actor que le da vida a Aurelio Cheveroni respondió sin filtros a Robinson Díaz

Publicidad

¿Por qué Daiky Gamboa decidió enfrentarse con Westcol?

Daiky explicó que su intención no era iniciar una discusión personal con Westcol. Su cuestionamiento estuvo dirigido principalmente hacia las empresas y marcas que trabajaban con el streamer, pues consideraba necesario revisar si los mensajes difundidos por un creador coincidían con los valores de las compañías que lo respaldaban.

Publicidad

El creativo utilizó entonces sus historias de Instagram para referirse a la situación y cuestionar esa relación entre las marcas y los contenidos publicados por el streamer antioqueño. "No creo que esos sean los valores que las marcas con las que tú trabajas representan o los que quieren representar", manifestó.

Puedes leer: Daiky Gamboa confiesa momento crítico de su amistad con Karol G: "Nos dejamos de hablar"

En la publicación que desató la polémica, Daiky Gamboa fue directo al cuestionar el comportamiento de algunas figuras en redes sociales. El DJ aseguró que en Colombia se volvió "súper popular ser un imbécil en redes", al criticar que ciertas actitudes ofensivas sean pasadas por alto cuando esas personas realizan donaciones ocasionales a fundaciones.

En ese mismo mensaje, Gamboa se refirió a Westcol como "este tipejo" y expresó su preocupación al conocer que buena parte de su público estaba compuesto por niños, a quienes el streamer denomina "niños ratas". Su cuestionamiento también apuntó a la responsabilidad que tienen quienes cuentan con grandes comunidades frente a los mensajes que comparten.

La publicación rápidamente generó reacciones y, según recordó Daiky durante la entrevista, desde el equipo de Westcol intentaron comunicarse con él en varias ocasiones. Incluso recibió una invitación para conversar sobre el tema y, según explicó, le plantearon que podía "enseñarles" sobre lo ocurrido.

Daiky Gamboa arremete contra Westcol en un mensaje de redes sociales, criticando su influencia en niños y su contenido
Daiky Gamboa se refirió a Westcol como 'este tipejo', criticando su influencia y contenido en una fuerte declaración publicada en sus redes sociales
Captura de pantalla redes sociales

Gamboa decidió no aceptar esa propuesta. Para él, la intención de su mensaje ya había quedado clara y no quería convertir el episodio en una dinámica de enfrentamientos públicos entre dos creadores. "A mí no me interesa la verdad hacer parte como de estas dinámicas de venga usted me ataca entonces yo le respondo. No, yo di mi punto", explicó.

Publicidad

El DJ también señaló que, después de aquel episodio, no volvió a observar situaciones similares relacionadas con Westcol y la comunidad. Por eso, considera que el enfrentamiento pudo generar algún tipo de aprendizaje para el streamer y que las personas también pueden cambiar después de equivocarse. "Yo siento que él aprendió... es una persona que también ha aprendido de sus errores", comentó.

Te puede interesar:

Esto es lo que gana WestCol por transmitir en Kick
Farándula

Esta sería la millonaria cifra que gana Westcol por cada uno de sus streams

Él es el hijo de Francy, amigo cercano de Westco
Farándula

¿Quién es el hijo de Francy? La cantante reveló a Westcol que es mamá de uno de sus amigos

Para Gamboa, reconocer los errores también hace parte de los procesos personales. Su postura durante la conversación estuvo enfocada en explicar que su intención nunca fue mantener una pelea permanente con Westcol, sino señalar aquello con lo que no estaba de acuerdo cuando consideró que podía afectar a una comunidad.

Publicidad

El creativo también recordó que su trabajo en redes sociales está relacionado con diferentes causas sociales. Entre ellas mencionó la recolección de toneladas de ayudas humanitarias destinadas a regiones como el Chocó.

Durante la entrevista, Daiky explicó que entiende la influencia digital como una herramienta que puede utilizarse para generar cambios y apoyar diferentes causas. Por eso, considera importante que quienes tienen grandes audiencias sean conscientes del alcance que pueden tener sus palabras.

Mira la entrevista completa:

Relacionados

Farándula

Chismes de famosos

Westcol