“Este tipejo”: Daiky Gamboa revela verdad de por qué le cantó la tabla a Westcol

Daiky Gamboa recordó el enfrentamiento que tuvo con Westcol hace aproximadamente tres años, luego de que el streamer realizara comentarios que el DJ y diseñador consideró ofensivos. Durante una entrevista en el Klub de La Kalle, el creativo explicó qué ocurrió y por qué decidió pronunciarse públicamente.

Según contó Daiky, la situación comenzó cuando Westcol se refirió a Ibagué como "un hueco" y posteriormente realizó comentarios considerados homofóbicos contra la comunidad LGBTIQ+ durante una de sus transmisiones en vivo. Para Gamboa, este último punto fue el que realmente lo llevó a intervenir.

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El DJ explicó que normalmente no suele responder cuando recibe comentarios personales en redes sociales. Según dijo,"no me vas a ver defendiéndome en redes sociales, por que hay le están dando poder e importancia y de pronto validez, por eso no lo hago"



Sin embargo, en este caso la situación fue diferente. Daiky aseguró que su reacción estuvo relacionada directamente con la importancia que tienen para él las causas sociales y con el alcance que tienen las personas que cuentan con grandes audiencias en internet.

"las causas sociales son el motor de mi vida, la razón por la cual yo soy artista", afirmó el invitado durante la conversación en el Klub de La Kalle, dejando claro que su decisión de hablar sobre lo ocurrido con Westcol estuvo relacionada con los mensajes que, según su percepción, podían tener un impacto sobre otras personas.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

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¿Por qué Daiky Gamboa decidió enfrentarse con Westcol?

Daiky explicó que su intención no era iniciar una discusión personal con Westcol. Su cuestionamiento estuvo dirigido principalmente hacia las empresas y marcas que trabajaban con el streamer, pues consideraba necesario revisar si los mensajes difundidos por un creador coincidían con los valores de las compañías que lo respaldaban.

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El creativo utilizó entonces sus historias de Instagram para referirse a la situación y cuestionar esa relación entre las marcas y los contenidos publicados por el streamer antioqueño. "No creo que esos sean los valores que las marcas con las que tú trabajas representan o los que quieren representar", manifestó.

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En la publicación que desató la polémica, Daiky Gamboa fue directo al cuestionar el comportamiento de algunas figuras en redes sociales. El DJ aseguró que en Colombia se volvió "súper popular ser un imbécil en redes", al criticar que ciertas actitudes ofensivas sean pasadas por alto cuando esas personas realizan donaciones ocasionales a fundaciones.

En ese mismo mensaje, Gamboa se refirió a Westcol como "este tipejo" y expresó su preocupación al conocer que buena parte de su público estaba compuesto por niños, a quienes el streamer denomina "niños ratas". Su cuestionamiento también apuntó a la responsabilidad que tienen quienes cuentan con grandes comunidades frente a los mensajes que comparten.

La publicación rápidamente generó reacciones y, según recordó Daiky durante la entrevista, desde el equipo de Westcol intentaron comunicarse con él en varias ocasiones. Incluso recibió una invitación para conversar sobre el tema y, según explicó, le plantearon que podía "enseñarles" sobre lo ocurrido.

Daiky Gamboa se refirió a Westcol como 'este tipejo', criticando su influencia y contenido en una fuerte declaración publicada en sus redes sociales Captura de pantalla redes sociales

Gamboa decidió no aceptar esa propuesta. Para él, la intención de su mensaje ya había quedado clara y no quería convertir el episodio en una dinámica de enfrentamientos públicos entre dos creadores. "A mí no me interesa la verdad hacer parte como de estas dinámicas de venga usted me ataca entonces yo le respondo. No, yo di mi punto", explicó.

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El DJ también señaló que, después de aquel episodio, no volvió a observar situaciones similares relacionadas con Westcol y la comunidad. Por eso, considera que el enfrentamiento pudo generar algún tipo de aprendizaje para el streamer y que las personas también pueden cambiar después de equivocarse. "Yo siento que él aprendió... es una persona que también ha aprendido de sus errores", comentó.

Para Gamboa, reconocer los errores también hace parte de los procesos personales. Su postura durante la conversación estuvo enfocada en explicar que su intención nunca fue mantener una pelea permanente con Westcol, sino señalar aquello con lo que no estaba de acuerdo cuando consideró que podía afectar a una comunidad.

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El creativo también recordó que su trabajo en redes sociales está relacionado con diferentes causas sociales. Entre ellas mencionó la recolección de toneladas de ayudas humanitarias destinadas a regiones como el Chocó.

Durante la entrevista, Daiky explicó que entiende la influencia digital como una herramienta que puede utilizarse para generar cambios y apoyar diferentes causas. Por eso, considera importante que quienes tienen grandes audiencias sean conscientes del alcance que pueden tener sus palabras.

Mira la entrevista completa: