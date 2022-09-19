En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A SILLETERO DESAPARECIDO
¿CÓMO MURIÓ ALAHIA?
¿AURELIO ES ROJO O ROSADO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Farándula

Farándula

Fernando Rojas, voz de Aurelio Cheveroni, responde a Robinson Díaz sobre sus críticas a los influencers en El Klub de La Kalle
Farándula

Actor que le da vida a Aurelio Cheveroni respondió sin filtros a Robinson Díaz

Sydney Towle, reconocida creadora de contenido en TikTok
Farándula

Muere querida creadora de contenido tras enfrentar enfermedad rara; tenía 26 años

Fernando Rojas, actor y titiritero detrás de Aurelio Cheveroni, durante entrevista sobre los secretos de su personaje
Farándula

¡Más que un títere! El método de Fernando Rojas para dar vida a Aurelio Cheveroni

Fernando Rojas revela la verdadera razón del cambio de apariencia de Aurelio Cheveroni.
Farándula

¿Por qué Aurelio Cheveroni ya no es rosado? La curiosa razón de su "metamorfosis"

Galy Galiano revela los motivos de salud familiar por los cuales decidió suspender temporalmente su gira de despedida
Farándula

Galy Galiano reveló difícil situación por la que canceló su gira: “Lo superaremos”

Mickey Taveras rinde homenaje a Diomedes Díaz interpretando uno de sus éxitos vallenatos en Panamá.
Música

VIDEO: Mickey Taveras sorprendió al cantar un éxito de Diomedes Díaz

Camilo Méndez, novio de Sara Uribe, revelando detalles de su relación y la serenata con la que conquistó a la presentadora
Farándula

Él es Camilo Méndez, el cantante vallenato que conquistó el corazón de Sara Uribe

Felipe Pipe Peláez despide a su perro Guardián tras 14 años juntos con un emotivo mensaje en redes sociales
Farándula

Pipe Peláez conmueve con emotivo mensaje tras perder a miembro de su familia

La presentadora Melina Ramírez con chaqueta de cuero café en el pódcast de Laura Acuña
Farándula

Melina Ramírez habla de su experiencia al borde de la muerte: “Me paso dos veces”

Rafael Orozco y Diomedes Díaz, compositores e intérpretes de la famosa canción vallenata Cariñito de mi vida
Música

'Cariñito de mi vida' La canción de Diomedes Díaz que lanzó al éxito a Rafael Orozco

Publicidad

Publicidad

Publicidad