Identifican a las tres colombianas que murieron en accidente de helicóptero en Brasil

Una tragedia ocurrida en Brasil confirmó la muerte de tres colombianas en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Las víctimas pertenecían a una misma familia y habían viajado desde Colombia para disfrutar de unas vacaciones que tenían como propósito especial celebrar los 15 años de una de sus integrantes.

El accidente ocurrió el sábado 8 de agosto de 2026, cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se desplomó en una zona boscosa del sector Vista China, dentro del Parque Nacional de Tijuca, uno de los lugares turísticos más reconocidos de Río de Janeiro.

Las autoridades brasileñas confirmaron que en el accidente murieron cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres colombianas de una misma familia y el piloto brasileño de la aeronave.

Publicidad

Puedes leer: Muere reconocida celebridad de reality tras accidente de tránsito; grababa un comercial

Publicidad

¿Quiénes eran las colombianas que murieron en el accidente?

Las víctimas fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique Cubillos, de 37 años, y Sofía Murillo Manrique, de 17 años.

Las tres mujeres representaban a tres generaciones de una familia colombiana: abuela, madre e hija.

Sin embargo, al momento de contratar el recorrido turístico en helicóptero se encontraron con una limitación: la aeronave tenía capacidad únicamente para tres pasajeros.

Por esa razón, los seis familiares acordaron dividirse en dos grupos. Lida Rocío, Wendy y Sofía abordaron el primer vuelo, mientras los otros tres integrantes permanecieron en tierra esperando su turno para realizar el recorrido por Río de Janeiro.

Publicidad

¿Qué pasó con el helicóptero en Río de Janeiro?

El recorrido turístico estaba previsto para durar cerca de 20 minutos. Los familiares que permanecieron en la base comenzaron a preocuparse cuando pasó el tiempo estimado y la aeronave no regresó.

En un primer momento, según la información conocida, los trabajadores de la empresa operadora les comunicaron que se habría presentado un aterrizaje de emergencia.

Publicidad

La situación cambió aproximadamente una hora después, cuando los familiares encontraron en redes sociales y medios locales información sobre el accidente del helicóptero en Río de Janeiro.

La aeronave había sido localizada en una zona boscosa del Parque Nacional de Tijuca y se encontraba incendiada.

Además de las tres colombianas, en el accidente murió el piloto brasileño, quien, de acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, tenía experiencia como instructor.

Identidad de las tres colombianas fallecidas en accidente aéreo en Brasil

Cancillería acompaña a la familia de las víctimas

Ante la muerte de las tres colombianas en Brasil, la Cancillería de Colombia informó que, por medio del Consulado de Colombia en Río de Janeiro, brinda asistencia a los familiares.

El acompañamiento contempla la orientación frente a los trámites necesarios después del accidente y las gestiones relacionadas con la repatriación de los cuerpos a Colombia.

Publicidad

Puedes leer: Encuentran sin vida a Alejandro Grajales, joven silletero que era buscado en Santa Elena

Mientras avanzan los procedimientos de identificación y las diligencias correspondientes, los familiares de las víctimas permanecen acompañados por las autoridades colombianas.

Publicidad

Al menos cuatro personas murieron al caer un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso en la región de Vista Chinesa, en el barrio de Alto da Boa Vista, en la ciudad de Río de Janeiro, sureste de #Brasil, informaron los bomberos.



Las autoridades confirmaron cuatro… pic.twitter.com/2KQBldbRlE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 8, 2026

Tras el accidente de helicóptero en Brasil, las autoridades de aviación iniciaron las respectivas investigaciones para establecer qué ocurrió durante el vuelo.

Por ahora, se busca determinar si el desplome estuvo relacionado con una posible falla mecánica, las condiciones meteorológicas o algún otro factor que pudiera haber influido en el recorrido.

Las investigaciones técnicas serán las encargadas de establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.