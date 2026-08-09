Drástico giro de Epa Colombia en prisión: ¿Cuándo cumplirá su condena final?

La situación jurídica de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente en redes sociales como Epa Colombia, sigue siendo uno de los temas más comentados en el país.

Tras una serie de recursos legales y traslados penitenciarios, miles de seguidores y críticos se preguntan constantemente: ¿cuándo sale Epa Colombia de la cárcel?

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La condena oficial impuesta por la justicia

El origen de la reclusión de la empresaria e influenciadora se remonta a los hechos de vandalismo ocurridos durante el paro nacional de noviembre de 2019.

La Corte Suprema de Justicia ratificó de forma definitiva la condena de 5 años y 3 meses de prisión (equivalentes exactamente a 63 meses y 15 días).

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Los delitos imputados por el sistema judicial fueron daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Epa Colombia fue capturada e ingresada a prisión en enero de 2025.

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Aunque inicialmente estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y posteriormente en la Escuela de Carabineros, en agosto de 2026 fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad al Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué, conocido como La Picaleña, donde se encuentra cumpliendo su pena en la actualidad.

Epa Colombia reapareció en un video grabado antes de su traslado a la cárcel de mujeres de Ibagué y aseguró: “Me siento minimizada, discriminada y humillada”. /Foto: Caracol Noticias / Abelardo de la Espriella (composición IA)

Haciendo cuentas: ¿Cuándo cumple la condena?

Si el cálculo matemático es estricto sobre el tiempo total de la pena impuesta sin ningún tipo de beneficio adicional, la proyección es clara:



Fecha de inicio de reclusión: Enero de 2025.

Enero de 2025. Tiempo total de la pena: 5 años y 3 meses.

5 años y 3 meses. Fecha máxima de cumplimiento: Abril de 2030.

Esta sería la fecha definitiva en la que la creadora de contenido recuperaría su libertad de forma automática si las autoridades judiciales no modifican sus condiciones vigentes.

¿Podría salir antes de prisión?

A pesar de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá ha rechazado las solicitudes de extinción de la condena y los beneficios de casa por cárcel presentados por sus abogados, la legislación penal colombiana aún contempla mecanismos que podrían reducir su tiempo en prisión.

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A través del trabajo y estudio en la cárcel, la empresaria puede redimir días de su condena.

Por lo general, el sistema penitenciario permite acumular rebajas que suelen acortar las penas efectivas hasta en un tercio del total si se demuestra un excelente comportamiento y un plan de resocialización constante.

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Bajo un escenario favorable de redención de pena, Epa Colombia podría optar por la libertad condicional o salir de la cárcel antes de lo calculado. Su nuevo equipo de defensa jurídica sigue agotando recursos legales en busca de una liberación anticipada.