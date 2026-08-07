VIDEO: Así llegó Abelardo de la Espriella a su posesión junto a su esposa y sus cuatro hijos

Abelardo de la Espriella llegó a Cali acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos para cumplir con la jornada de posesión presidencial. La familia llegó a la ciudad en medio de la expectativa por la ceremonia que marca el inicio de su periodo como presidente de Colombia.

El arribo se produjo en una jornada histórica, pues la posesión presidencial se realizó en Cali y no en Bogotá, como tradicionalmente ha ocurrido. El acto tuvo como escenario la Arena de la Universidad Santiago de Cali, donde De la Espriella asumió oficialmente la Presidencia de la República.

Así llegó la nueva familia presidencial a Cali para la posesión

La llegada del mandatario estuvo acompañada por su familia. Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos, Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, hicieron parte del grupo que acompañó al presidente en su llegada a Cali para la ceremonia.

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El momento fue registrado en imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales, mostrando al presidente electo junto a su familia antes de uno de los actos más importantes de su carrera política: la toma de posesión como jefe de Estado.

La presencia de su esposa y sus hijos le dio un componente familiar al arribo, justo antes de que De la Espriella asumiera oficialmente el cargo. La familia presidencial llegó a Cali en medio de un amplio dispositivo preparado para la jornada y de la presencia de diferentes invitados nacionales e internacionales.

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La ceremonia representó además un cambio frente a la tradición. Por primera vez, la posesión presidencial se llevó a cabo en Cali, una decisión que había sido anunciada previamente por el nuevo Gobierno y que convirtió a la capital del Valle del Cauca en el centro de la agenda política del país durante la jornada.

La Arena USC fue el escenario escogido para el acto protocolario. Allí se concentraron las autoridades y los invitados que acompañaron la transmisión del mando presidencial.

Entre las personalidades internacionales que llegaron a Cali para la ceremonia estuvo el rey Felipe VI de España, quien sostuvo además un encuentro con De la Espriella antes del acto de posesión. También asistieron otros mandatarios y representantes internacionales.

La jornada también tuvo como antecedente la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño. El mandatario saliente abandonó la sede presidencial en Bogotá antes de la posesión de su sucesor, cerrando así su periodo de Gobierno.

De esta manera, mientras Petro dejó atrás la sede presidencial en Bogotá, Abelardo de la Espriella llegó a Cali junto a su familia para cumplir con el acto que formalizó el cambio de Gobierno.

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La llegada de la familia presidencial también permitió conocer la imagen del nuevo mandatario acompañado por las personas más cercanas a él en un momento que marca un antes y un después en su vida pública.

Después del arribo a Cali, toda la atención quedó concentrada en la ceremonia de posesión, en la que De la Espriella asumió oficialmente el cargo de presidente de Colombia.