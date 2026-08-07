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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "Ese bebé ya lleva el ADN”: la fuerte pulla de Cris Valencia a Kris R

"Ese bebé ya lleva el ADN”: la fuerte pulla de Cris Valencia a Kris R

La rivalidad entre Cris Valencia y Kris R volvió a encenderse y esta vez una frase sobre el ADN del bebé generó todo tipo de reacciones.

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Kris R, Karina García y Cris Valencia
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de ago, 2026
Editado por: Redacción digital La Kalle

La rivalidad entre Cris Valencia y Kris R volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales después de un nuevo cruce de declaraciones que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de ambos artistas. Esta vez, una frase de Cris Valencia fue la que terminó elevando la tensión entre los dos.

El episodio comenzó durante una transmisión en vivo en la que Kris R compartía junto a Westcol. En medio de la conversación, el creador de contenido le planteó al cantante una situación hipotética: qué haría si despertara de un coma y la primera persona que encontrara fuera Cris Valencia.

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La respuesta de Kris R, entre risas, fue contundente: “Me mato”. La expresión rápidamente comenzó a circular en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa la relación distante que mantienen los dos artistas.

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Cris Valencia respondió a Kris R con una frase sobre el ADN

La respuesta de Cris Valencia llegó posteriormente y fue mucho más personal. El cantante lanzó una frase que rápidamente generó comentarios entre los usuarios: “Ese bebé ya lleva el ADN”.

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La declaración fue interpretada por los seguidores como una referencia a Karina García, actual pareja de Kris R y madre de su hijo. El comentario abrió nuevamente la discusión alrededor de la rivalidad entre los dos artistas y llevó a que numerosos usuarios debatieran sobre el alcance de las palabras utilizadas.

El cruce tomó especial fuerza porque la frase de Cris Valencia no se limitó a responder directamente a Kris R, sino que hizo referencia a su entorno familiar. Esto provocó que las reacciones en redes fueran divididas.

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Mientras algunos usuarios consideraron que Cris Valencia simplemente respondió a la provocación inicial de Kris R, otros cuestionaron que la discusión terminara involucrando a Karina García y, especialmente, a su hijo.

La frase sobre el supuesto “ADN” se convirtió así en uno de los elementos más comentados del enfrentamiento. En redes sociales, los seguidores comenzaron a compartir el fragmento y a debatir sobre el significado que tendría la declaración dentro de la historia que ambos artistas han protagonizado.

El intercambio también demuestra cómo las transmisiones en vivo se han convertido en uno de los principales escenarios para que las diferencias entre figuras de la música y las redes sociales vuelvan a hacerse públicas. Una respuesta espontánea puede terminar convirtiéndose en tendencia en cuestión de minutos.

Por ahora, el cruce entre Cris Valencia y Kris R vuelve a dejar abierta la posibilidad de nuevos capítulos. Ninguno parece haber dado por cerrado el tema y las reacciones generadas por las últimas declaraciones mantienen a sus seguidores atentos a lo que pueda ocurrir.

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