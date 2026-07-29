Las fotos del pasado de Kris R que sorprendieron a seguidores: así lucía antes de la fama

Las imágenes del pasado de Kris R se convirtieron en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Varias fotografías que muestran al cantante colombiano años antes de alcanzar la fama comenzaron a circular entre sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por el cambio físico que ha tenido con el paso del tiempo.

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El intérprete, cuyo nombre es Kristian Rangel Betancur, no solo se ha consolidado como una de las figuras más escuchadas del género urbano en Colombia, sino que también ha llamado la atención por su relación con la creadora de contenido Karina García.

Ahora, unas fotografías tomadas antes de convertirse en artista reconocido despertaron la curiosidad de cientos de usuarios, quienes no tardaron en comparar su apariencia de aquel entonces con la imagen que proyecta actualmente.

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Las fotos de Kris R antes de ser famoso sorprendieron a sus seguidores

Las imágenes muestran a un Kris R con un estilo completamente distinto al que hoy lo identifica.

En esa época, el cantante lucía una apariencia mucho más sencilla. No tenía la gran cantidad de tatuajes que actualmente cubren parte de su rostro y cuerpo, tampoco utilizaba las cadenas, relojes ni los accesorios llamativos que hoy forman parte de su sello personal.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue el color de su cabello. En una de las fotografías aparece con el pelo teñido de rosado, una imagen muy diferente al look que mantiene actualmente.

Los usuarios también comentaron que el artista tenía algunos kilos de más en comparación con su aspecto actual, lo que hizo que muchos aseguraran que el cambio físico ha sido bastante evidente.

Karina García y Kris R Foto: Instagram de Karina García y Kris R

El cambio de imagen de Kris R

Con el paso de los años, Kris R adoptó una imagen mucho más definida para acompañar su propuesta musical.

Actualmente luce un corte de cabello tipo mullet, barba, ropa de diseñador y accesorios como cadenas de oro y diamantes, elementos que hacen parte de la estética que suele mostrar tanto en sus presentaciones como en sus publicaciones.

Además, desde que hizo pública su relación con Karina García, el artista ha contado algunos cambios en sus hábitos.

Según ha compartido, comenzó a prestar mayor atención a su alimentación y también incorporó el ejercicio a su rutina diaria, aspectos que han influido en su apariencia física.

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Estas modificaciones también han sido notorias para sus seguidores, quienes constantemente comentan la evolución que ha tenido desde sus primeros años en la música.

¿Cómo se hizo famoso Kris R?

Mucho antes de convertirse en tendencia, Kris R ya tenía claro que quería dedicarse a la música urbana.

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Desde la adolescencia comenzó a escribir sus propias canciones y poco a poco fue construyendo un camino dentro del género, compartiendo su trabajo hasta ganar reconocimiento entre los seguidores del trap colombiano.

Con el tiempo lanzó temas que impulsaron su carrera y le permitieron llegar a un público mucho más amplio.

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Entre sus canciones más conocidas aparecen "Las Piponas", "Sople", "Trapphone" y "Polos Opuestos Remix", producciones que lo posicionaron entre los nuevos exponentes del género urbano.

Su crecimiento también estuvo acompañado por colaboraciones con artistas reconocidos como Blessd, Ryan Castro, J Balvin, Rauw Alejandro, Ñengo Flow, De La Ghetto y Anuel AA, entre otros.