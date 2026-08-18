Jessica Cediel arremete contra las críticas por las donaciones tras el terremoto

La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel se pronunció recientemente en sus redes sociales para responder a los cuestionamientos que recibió por su participación en las ayudas destinadas a los damnificados por el sismo que afectó al país.

Ante las exigencias de algunos usuarios que le pedían demostrar su solidaridad, la bogotana defendió la privacidad de las acciones benéficas y recordó que no todas deben hacerse públicas. “No juzguen. Todas las ayudas que se hacen no tienen que estar publicadas”, afirmó Cediel en su perfil de Instagram.

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La comunicadora también cuestionó la actitud de quienes dedican tiempo a criticar las acciones de otros en medio de una emergencia nacional. En ese sentido, aseguró que siente que “como humanidad estamos mal” y consideró necesario revisar algunos principios y comportamientos.



Durante su intervención, Jessica Cediel planteó varios interrogantes sobre la manera en que algunas personas afrontan la emergencia: “¿Cómo es posible que cada uno desde su esquina esté tratando de ayudar como puede y en lo que puede? ¿Y cómo es posible que haya gente por ahí criticando la forma en la que ayuda el otro?”.

Asimismo, amplió el concepto de solidaridad y señaló que no se limita a los aportes económicos, sino que también puede manifestarse mediante “el tiempo, la atención, una oración, un abrazo, la difusión en redes sociales”.

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Su mensaje concluyó con un llamado a no juzgar las acciones de los demás sin conocer sus circunstancias: “Si usted no sabe, no critique. Así de sencillo... porque es que nadie sabe la realidad y el día a día de cada quien”.

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¿Cuál es el balance del terremoto del 10 de agosto?

El terremoto que provocó esta emergencia ocurrió el pasado 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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El movimiento telúrico fue sentido en gran parte del territorio nacional, con especial intensidad en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales y Quibdó. También fue percibido en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

Las consecuencias humanitarias han sido graves. Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 17 de agosto, 287 personas han fallecido y más de 4.147 han resultado heridas.

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La emergencia afectó a 14 departamentos y 403 municipios, dejando a más de 120.000 familias damnificadas. Además, las autoridades continúan con las labores de búsqueda de más de 190 personas que permanecen desaparecidas tras el desastre.

Los daños materiales también son considerables, con viviendas destruidas y estructuras afectadas tanto en zonas urbanas como rurales. En departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, las comunidades continúan requiriendo asistencia para afrontar las consecuencias de la emergencia.

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