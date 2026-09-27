Robot humanoide de Westcol al parecer intentó atacar al influencer: ¿Se reveló?

Westcol protagonizó un curioso momento durante una transmisión en vivo al mostrar el robot humanoide que utilizará en la próxima edición de Stream Fighters.

El dispositivo, valorado en más de 100.000 dólares, ya se encuentra en Medellín y comenzó sus primeras pruebas antes del esperado enfrentamiento tecnológico contra Blessd.

Lo que debía ser una demostración de sus capacidades terminó llamando especialmente la atención cuando el robot comenzó a realizar diferentes movimientos.

En determinado momento, el artefacto lanzó patadas y puños hacia el lugar donde se encontraba el creador de contenido, quien reaccionó alejándose.

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Las imágenes rápidamente despertaron comentarios entre los seguidores de Westcol, especialmente porque se trata de una tecnología que tendrá un papel protagonista en Stream Fighters 5.

El propio streamer había explicado que el robot funciona mediante comandos de programación y que necesita recibir instrucciones para aprender los movimientos básicos que posteriormente deberá ejecutar durante el enfrentamiento.

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el robot de westcol intenta pegarle en stream pic.twitter.com/b1uqB5bZfa — legardajudio (@legardajudioo) September 26, 2026

Westcol tuvo que alejarse de los movimientos del robot

En las imágenes compartidas durante la transmisión se observa al robot humanoide acostándose, levantándose y ejecutando diferentes movimientos. La demostración avanzó hasta que el dispositivo comenzó a lanzar patadas y puños.

Ante esta situación, Westcol tuvo que tomar distancia mientras el robot continuaba con la secuencia programada.

El momento generó particular interés porque, aunque el dispositivo es controlado mediante comandos humanos, el creador de contenido ya había reconocido que todavía necesita familiarizarse con su funcionamiento.

De hecho, durante la presentación del robot, Westcol manifestó su preocupación por aprender a manejar correctamente el equipo, debido a que una manipulación inadecuada podría representar un riesgo para las personas que se encuentren cerca.

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La situación tuvo otro momento curioso cuando el robot terminó sentado en una silla. Según lo mostrado por el streamer, Westcol intentó levantarlo, pero no consiguió hacerlo por sí mismo y tuvo que solicitar ayuda.

El equipo tiene una altura aproximada de 1,70 metros y, de acuerdo con lo explicado por el creador, su peso hizo necesario que varias personas colaboraran para trasladarlo dentro de su vivienda.

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Westcol invirtió más de 100.000 dólares en el dispositivo

El robot que adquirió Westcol no es precisamente un accesorio tecnológico convencional. El creador de contenido aseguró que invirtió más de 100.000 dólares para llevarlo hasta Medellín, una cifra que supera los 330 millones de pesos colombianos.

Según explicó, el dispositivo es controlado completamente por humanos mediante comandos de programación y tiene la capacidad de aprender los movimientos que se le enseñen.

“Aprende todo lo que yo le enseñe”, señaló el streamer al explicar cómo pretende preparar el robot para su participación en Stream Fighters 5.

JAJAJAJAJA WESTCOL PROBANDO SU NUEVO ROBOT DE 100K$ EN STREAM 😭😭😭 pic.twitter.com/NGo8epQOpG — Out of Context Westcol 💀 (@k_psmj) September 26, 2026

La intención es enseñarle movimientos básicos de boxeo para que posteriormente pueda utilizarlos durante el enfrentamiento contra el robot que representará a Blessd.

El dispositivo sería, además, uno de los primeros elementos de este tipo utilizados en el evento, que tendrá como novedad un duelo protagonizado por dos robots.

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El robot de Westcol ya genera expectativa para Stream Fighters 5

La presentación del artefacto también generó una reacción particular de Luisa Castro, pareja de Westcol, quien contó su experiencia al conocerlo después de un viaje a China.

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La creadora de contenido aseguró que no podía creer que el robot ya estuviera en la sala de su casa y lo describió como una de las tecnologías más llamativas que había visto.

También expresó cierta preocupación por lo que podría ocurrir cuando el dispositivo sea configurado con inteligencia artificial.

El robot será utilizado en Stream Fighters 5, evento programado para el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

"Westcol"



Porque enseñó el robot de alta tecnología china que utilizará en su pelea para Stream Fighters 5. pic.twitter.com/cpBjyzUjpD — Tendencias Stream (@TndenciaStream) September 26, 2026

La quinta edición contará con 10 enfrentamientos y tendrá como una de sus principales novedades el duelo tecnológico entre Westcol y Blessd, cada uno representado por un robot.

La cartelera también incluye combates como La Divaza frente a Andrea Valdiri, Samantha Correa contra Cami Pulgarín, Herrera ante JH de la Cruz y Rey de la City frente a We Got Kicks, además de otros enfrentamientos individuales y múltiples.

Por ahora, el robot de Westcol ya consiguió protagonismo antes de llegar al escenario. Las primeras pruebas dejaron en video sus movimientos y, particularmente, el momento en que el creador tuvo que apartarse mientras el dispositivo lanzaba puños y patadas.

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