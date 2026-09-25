Exparticipante del ‘Desafío’ de luto tras perder a su bebé: “No supe qué hacer”

Héctor Murillo, recordado por su participación en el ‘Desafío 2017’, atraviesa junto a su pareja, Juliana Mejía, uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su hijo Isaac Murillo Mejía, quien falleció a los seis meses de gestación.

La pareja decidió compartir parte de lo ocurrido con sus seguidores a través de redes sociales, donde Juliana publicó una sentida carta dedicada al bebé que esperaban. Aunque ambos hicieron pública la despedida, prefirieron mantener en privado los detalles médicos relacionados con la muerte de Isaac.

La noticia generó numerosos mensajes de acompañamiento para Héctor y Juliana, quienes mostraron algunas imágenes del momento en que se despidieron de su hijo en Armenia.

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¿Qué pasó con el bebé de Héctor Murillo?

Isaac Murillo Mejía falleció cuando se encontraba en el sexto mes de gestación. La pareja no entregó públicamente una explicación médica sobre lo ocurrido y decidió concentrar su mensaje en la despedida de su hijo.

Juliana utilizó sus redes sociales para escribirle directamente a Isaac y contarle lo difícil que ha sido afrontar su partida antes de haber podido conocerlo como habían imaginado.

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“Hoy me toca despedirme de ti antes de tiempo, y no hay palabras que alcancen para explicar cuánto duele. Mi corazón estaba preparado para conocerte, para cuidarte y para verte crecer, pero la vida escribió una historia diferente para nosotros”, escribió.

El mensaje dejó ver que la llegada de Isaac ya hacía parte de los planes de la pareja y que su ausencia llegó en medio de una etapa en la que esperaban recibirlo.

Así fue la despedida de Isaac Murillo Mejía

Héctor Murillo y Juliana Mejía compartieron imágenes de la despedida de su hijo en un cementerio de Armenia. En las fotografías aparece la pareja junto a un féretro blanco que llevaba el nombre de Isaac Murillo Mejía.

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El momento estuvo acompañado por flores blancas y por un ambiente de recogimiento mientras la pareja despedía al bebé que esperaba.

En medio de las imágenes, el nombre de Isaac ocupó un lugar central. Para sus padres, aunque su hijo no llegó a nacer con vida, su existencia ya hacía parte de la historia familiar que estaban construyendo.

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Juliana también dedicó unas palabras a ese vínculo y explicó cómo recordará a su hijo.

“Quiero que sepas, donde quiera que estés, que fuiste y siempre serás mi hijo, tu existencia fue real, tu vida tuvo un significado. Tu paso por este mundo, aunque haya sido tan breve, dejó una huella eterna en mi corazón”, expresó.

La publicación permitió conocer una parte íntima del momento que atraviesan Héctor y Juliana, pero sin revelar las circunstancias médicas específicas de la pérdida.

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Héctor Murillo, recordado por el ‘Desafío 2017’

Antes de esta noticia, Héctor Murillo había ganado reconocimiento entre los seguidores del entretenimiento colombiano por su participación en el ‘Desafío 2017’.

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El deportista y creador de contenido también ha construido una comunidad en redes sociales, donde suele compartir diferentes aspectos de su vida. Esta vez, sin embargo, utilizó ese espacio para hacer pública una despedida familiar que ha recibido mensajes de apoyo.

Junto a Juliana, decidió mostrar algunos momentos del último adiós a Isaac, mientras mantienen en reserva otros detalles de lo ocurrido.