Luto en la televisión: muere querido actor; así lo despidió Lorna Cepeda

El mundo de la televisión recibió una triste noticia tras confirmarse el fallecimiento del actor mexicano César Hurtado, quien dejó una trayectoria vinculada a diferentes producciones y cuyo nombre volvió a ocupar la atención de los seguidores del entretenimiento.

La noticia de su muerte generó reacciones entre quienes conocieron su trabajo frente a las cámaras y recordaron algunos de los proyectos en los que participó durante su carrera artística.

Aunque la información sobre su fallecimiento ya fue compartida públicamente, por el momento no se conoce la razón de su muerte, por lo que las versiones que han comenzado a circular entre internautas no permiten establecer una causa confirmada.



Puedes leer: Joven muere por exceso de cafeína: estaba descalzo y delirando antes de perder la vida



Una de las publicaciones que llamó la atención tras conocerse la noticia fue la despedida dedicada al actor por parte de una agencia relacionada con su carrera.

“Mi querido César: Nunca pensé dirigirte estas líneas. Y me da coraje tener que hacerlo. Pero confirmas mi teoría: Las grandes personas se van en silencio. En este mundo destruido, como bien cita Eduardo Galeano: ‘eras fueguito’ que se distinguía desde el cielo. Se te va a extrañar, pero no olvidar. Agradezco la vida haberte cruzado en el camino. Mil gracias otra vez por haber confiado en mí, en la agencia. Descansa en paz”, se lee en la publicación.

El mensaje rápidamente generó comentarios de personas que lamentaron la partida del actor y destacaron el recuerdo que dejó durante su recorrido profesional.

Publicidad

¿En qué producciones participó César Hurtado?

César Hurtado estuvo vinculado a diferentes proyectos audiovisuales. Entre las producciones mencionadas tras conocerse su fallecimiento aparecen ‘Vencer la culpa’, ‘Pacto de sangre’ y ‘Venganza póstuma’.

Publicidad

Estos trabajos hacen parte del recorrido que tuvo el actor dentro de la televisión y las producciones audiovisuales, campo en el que logró construir una trayectoria reconocida por quienes siguieron sus participaciones.

La noticia también despertó interés entre los espectadores que comenzaron a recordar sus apariciones en pantalla y a compartir mensajes relacionados con sus trabajos.

Por ahora, uno de los principales interrogantes alrededor del fallecimiento de César Hurtado tiene que ver precisamente con las circunstancias de su muerte. La información disponible señala que se desconoce la razón por la que falleció, por lo que no existe un dato confirmado que permita establecer qué ocurrió.