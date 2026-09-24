Lista actualizada de países que no piden VISA a Colombianos; dos nuevos destinos entraron

Con corte a septiembre de 2026, los ciudadanos colombianos pueden ingresar sin necesidad de solicitar una visa a más de 80 países y territorios alrededor del mundo.

Esta cifra representa un abanico amplio de posibilidades para hacer turismo, realizar escalas o concretar viajes cortos de negocios sin complicaciones previas en las embajadas.

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El listado se ha venido modificando gracias a las negociaciones diplomáticas de exención recíproca.



¿A qué países pueden viajar los colombianos sin visa en 2026?

La lista de destinos disponibles sin visado previo abarca naciones distribuidas en Europa, América, Asia, África y Oceanía.

Aunque no requieres gestionar un estampado de visa antes de abordar, recuerda que como viajero debes cumplir obligatoriamente con las condiciones generales de entrada que exige cada autoridad migratoria al momento de tu llegada.

Dentro de las distintas regiones geográficas, puedes encontrar los siguientes países destacados:

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Europa: Puedes recorrer destinos de alta demanda turística como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Suiza, además de Rusia.

Puedes recorrer destinos de alta demanda turística como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Suiza, además de Rusia. América: En el continente americano están disponibles opciones muy visitadas por los colombianos como México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Panamá.

En el continente americano están disponibles opciones muy visitadas por los colombianos como México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Panamá. Asia y Medio Oriente: En esta región destacan Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Singapur, Qatar, Azerbaiyán e Israel.

En esta región destacan Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Singapur, Qatar, Azerbaiyán e Israel. África: En el continente africano se incluye a Marruecos.

En el continente africano se incluye a Marruecos. Oceanía: La lista también integra territorios y destinos en esta área geográfica.

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¿Cuáles son los nuevos países que eliminaron la visa para colombianos?

El listado oficial registró movimientos significativos que benefician a los colombianos que desean viajar a Eurasia y Medio Oriente.

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La actualización más reciente incorpora formalmente a Azerbaiyán, un destino moderno que llama la atención de los viajeros y al que ya puedes ingresar sin visado gracias a la firma de un acuerdo de eliminación recíproca entre los gobiernos de Colombia y ese país.

Asimismo, Israel forma parte nuevamente de los destinos exentos de visa para los ciudadanos colombianos. La eliminación del requisito se dio tras un entendimiento directo entre ambas naciones.

Es importante señalar que Israel había vuelto a imponer la exigencia de visa a los colombianos en mayo de 2025, en medio de las tensiones diplomáticas que se registraron con el Gobierno anterior.

Con la firma del nuevo acuerdo, la restricción quedó levantada para los viajeros nacionales.

¿Qué países están negociando eliminar la visa para los colombianos?

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha manifestado que busca continuar ampliando las opciones de viaje sin visa para los colombianos. Dentro de las gestiones diplomáticas en marcha se destacan tres frentes clave:

Costa Rica: El presidente solicitó formalmente al gobierno costarricense que elimine la exigencia de visa para los nacionales colombianos. Reino Unido: La Cancillería colombiana se encuentra trabajando activamente con el fin de consolidar un acuerdo de exención de visado para los viajeros que se dirijan a ese territorio. Estados Unidos: El Ejecutivo colombiano ha señalado que buscará avanzar en conversaciones para facilitar los desplazamientos hacia territorio estadounidense, aunque actualmente ambos países mantienen vigente el requisito de visa para sus respectivos ciudadanos.

Antes de comprar tus tiquetes o reservar hospedaje, te recomendamos revisar siempre las condiciones de ingreso de cada país para asegurarte de presentar tu pasaporte vigente y la documentación requerida por el control migratorio.

